REPLAY. Grève dans le primaire : mobilisation des parents d'élèves de Futuna pour une reprise des cours, à la Une de l'info des Outre-mer

C'est une première dans l'histoire de Wallis-et-Futuna : cette mobilisation des parents d'élèves de Futuna pour contester le mouvement de grève des enseignants du Primaire qui dure depuis plus de deux mois. Les parents demandent la reprise immédiate de l'école. Le point sur la situation dans l'info Outre-mer du jeudi 13 juillet 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Plus de deux mois après le début de la grève du syndicat FO Enseignement, certains parents n'en peuvent plus, n'en veulent plus, notamment sur l'île de Futuna. Mercredi matin, une manifestation "pour la reprise des cours" a été organisée unitairement par les parents d'élèves des royaumes de Sigave et Alo avec un seul message : "reprenez l'école !". Reportage à Futuna de Malia-Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia de Wallis-et-Futuna La 1ère.

Le journal des Outre-mer du jeudi 13 juillet 2023

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du jeudi 13 juillet 2023 est présentée par Laurence Théatin.

outremer.l'info, édition du jeudi 13 juillet 2023

Les autres titres de l'info des Outre-mer

14 Juillet : début des festivités dans le Pacifique. À Nouméa pour l'image les festivités du 14 juillet ont déjà débuté. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies sur la place des cocotiers pour le traditionnel feu d'artifice et la retraite aux Flambeaux. 6000 lampions ont été distribués.

Air Tahiti Nui : un protocole d’accord signé, après 9 jours de grève. En Polynésie, fin de conflit à Air Tahiti Nui. Après une deuxième rencontre et près de 5 heures de négociations à la Présidence du gouvernement local, un accord a enfin été signé au bout de 9 jours de grève. Les conséquences économiques commençaient à se répercuter sur l'ensemble du secteur touristique avec des annulations en cascade dans les hôtels et les hébergements.

Nuit de violence à Saint-Martin. Dans la soirée du mardi 11 juillet à mercredi 12 juillet, des violences ont éclaté dans le quartier de Sandy Ground après la circulation d’une vidéo mettant en cause la gendarmerie dans un accident de moto. Bilan provisoire : quatre véhicules brûlés, trois commerces vandalisés et deux véhicules de gendarme impactés.

Eau potable : de nouvelles restrictions dans la distribution à Mayotte. La préfecture de Mayotte ferme encore un peu plus les robinets. La sécheresse frappe durement l'île. Désormais l'eau sera coupée tous les jours durant au moins 12 heures dans 4 communes du département.