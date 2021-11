REPLAY. Grève générale illimitée en Guadeloupe à la Une de l'info Outre-mer

La mobilisation syndicale contre l'obligation vaccinale se renforce en Guadeloupe à la Une l’Info Outre-mer du mercredi 17 novembre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

Poursuite de la grève générale illimitée contre l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire dans l'archipel guadeloupéen, hier, notamment au CHU de Pointe-à-Pitre, au lendemain des heurts entre des pompiers grévistes et des gendarmes. Opération escargot, barrages routiers, manifestations. Les syndicats enseignants ont rejoint le mouvement. Le point avec Gervais Nitcheu et les équipes de Guadeloupe la 1ère.

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du mercredi 17 novembre 2021 est présenté par Kessi Weishaupt Tahi.

Les autres titres de l'info Outre-mer