REPLAY. Guyane : deux jeunes tués par balles, à la Une de l’Info Outre-mer

En Guyane, deux jeunes ont été tués à Kourou ce week-end. Une enquête a été ouverte. C’est la Une de l’Info Outre-mer du lundi 29 août 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

On assiste à une multiplication des faits de violence en Guyane. Après une série d'agressions à mains armées à Cayenne, deux jeunes ont été tués par balles dans le quartier de l’Anse à Kourou dans la soirée de samedi. Les auteurs des coups de feu se trouvaient dans une voiture et ont pris la fuite. Un dispositif important de gendarmerie a été déployé dans la soirée. L’enquête est en cours. Retour sur ce drame avec Terrence Moy et Gaël Ho-A-Sim de Guyane la 1ère.

