REPLAY. Il y a cinq ans, la grande marche contre l'insécurité en Guyane, la Une de l’info des Outre-mer

Le 28 mars 2017, des milliers de personnes défilent à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. Une marche pour dire non à l'insécurité et réclamer plus de moyens pour la région. Le temps fort d'une impressionnante mobilisation qui conduit à un plan d'urgence pour la Guyane. C’est la Une de l’info des Outre-mer du mardi 29 mars 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Cette mobilisation sans précédent en Guyane puisait sa source dans le ras-le-bol et l'inquiétude de la population. Le territoire enregistrait un nombre record d'homicides. Le collectif des 500 Frères se crée. Retour sur ce mouvement social avec Gervais Nitcheu et les images de Guyane la 1ère. Le journal des Outre-mer du mardi 29 mars 2022 Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du mardi 29 mars 2022 est présenté par Kelly Pujar. Replay du journal des Outre-mer du 29 mars 2017 • ©Outre-mer la 1ère Les autres titres de l’info des Outre-mer : La Réunion : entrée en vigueur du bouclier qualité Prix 2022

Polynésie : fin des restrictions sanitaires pour les voyageurs

Tourisme : une promotion qui cible les Martiniquais

L'Expédition "Under The pole" et les Outre-mer

