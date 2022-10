REPLAY. Indépendantistes et autonomistes polynésiens devant l'ONU, à la Une de l’Info Outre-mer

Cancer du sein, un parcours de soins éprouvant en Guyane : cette mère de famille, guyanaise, continue de résister à la maladie. En ce mois d'Octobre rose, elle a accepté de nous raconter sa lutte contre le cancer du sein et son suivi médical contraint à cause du manque d'équipements sur place. Un reportage d’Alexandra Silbert et Frédéric Larzabal de Guyane la 1ère