REPLAY. Jour J en Polynésie pour le bac philo, à la Une de l’Info Outre-mer

Après les élèves du bac pro hier, les terminales générales et technologiques débutent aujourd'hui les épreuves finales du baccalauréat avec la philosophie. À Tahiti, les candidats ont passé l'examen hier avec une pointe d'angoisse. C’est la Une de l’Info Outre-mer du mercredi 14 juin 2023. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

Avec la réforme du bac, nombreux sont ceux qui savent déjà qu'ils ont leur diplôme. À Tahiti, plus de 3000 élèves passaient l'épreuve de philosophie. Les futurs bacheliers avaient le choix entre trois sujets : "L'art est-il affaire des seuls spécialistes ?", "Savoir rend-t-il malheureux ?" ou un commentaire d'un texte de Locke sur la connaissance et l'entendement humain. Un reportage de Natacha Szilagyi et Mélissa Chongue de Polynésie la 1ère.

Jour J pour le bac philo en Polynésie • ©Outre-mer la 1ère

Le journal des Outre-mer du mercredi 14 juin2023

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du mercredi 14 juin 2023 est présentée par Laurence Théatin.

Outre-mer l'info : édition du mercredi 14 juin • ©Outre-mer la 1ère

Les autres titres de l'info Outre-mer