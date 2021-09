REPLAY. Le retour du couvre feu demain en Nouvelle-Calédonie à la Une de l'Info Outre-mer du lundi 13 septembre 2021

Le retour du couvre feu demain en Nouvelle-Calédonie à la Une de l’info Outre-mer du vendredi 10 septembre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h25. L'info Outre-mer du lundi 13 septembre 2021 est présenté par Kessi Weishaupt .

Retour du couvre feu en Nouvelle-Calédonie

Confinée depuis mardi dernier, la Nouvelle-Calédonie verra demain le retour du couvre-feu après la confirmation d'un deuxième décès la nuit dernière. Le territoire est passé de 3 à plus de 820 cas de COVID-19 en l'espace d'une semaine. Les centres de vaccination ne désemplissent pas. 100.000 personnes ont d'ores et déjà reçu une première dose de vaccin. Encourageant, mais insuffisant. Charlotte Mannevy, de NC la 1ère donne des précisions.

Précautions prises à Wallis et Futuna

Face à cette arrivée du variant Delta en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna prennent leurs précautions. Dans les îles voisines du Pacifique, la troisième dose de vaccin est désormais administrée pour les personnes de plus de 65 ans et les plus fragiles. A ce jour 45% de la population présente un schéma vaccinal complet et le virus ne circule pas.

Une rentrée scolaire particulière aux Antilles

En Martinique, plus de 66.000 élèves reprennent le chemin de l'école et cela évidemment dans des conditions particulières liées à la crise sanitaire et ce chiffre est en baisse selon l’académie, les explications d'Alain Livori.

Les explications de Laurence Théatin, Outre-mer la 1ère.

La Guadeloupe rend hommage à Lucette Michaux-Chevry

Tandis que la rentrée se prépare, la Guadeloupe rend hommage à Lucette Michaux-Chevry. Les obsèques de l'ancienne ministre de Jacques Chirac, figure de la vie politique de l'archipel auront lieu ce lundi. Mais hier déjà, la population était nombreuse au palais du conseil départemental pour saluer sa mémoire.

Polynésie : les hôtels face à la crise sanitaire

A Tahiti confinée, la problématique du tourisme en souffrance face aux restrictions sanitaires. L'équation n'a pas changé depuis le début de la crise sanitaire, mais elle subit de nombreuses fluctuations. Résultat : 50% des réservations sont annulées dans les hôtels.

Un reportage de Polynésie la 1ère, S. Favennec / H. Te Rorotua, R. Maihota / A. kimitete / A. Taputuarai

Une danseuse martiniquaise en Allemagne

Professeure de danse classique à Heidelberg, Evelyne Kruger-Maitrel a posé ses valises en Allemagne il y a 30 ans. Le début d'une histoire d'amour, faite pour durer. La Martiniquaise s'apprête à faire vivre à ses éleves une toute nouvelle expérience. Danser dans un court métrage qui revisite le sacre du Printemps.

Un reportage de Nathalie Sarfati, Vivien Chereyre, Bernard Blondeel et Pascal Lordon