REPLAY. Mayotte en proie à une flambée de violences, à la Une de l'info Outre-mer

Depuis la semaine dernière, Mayotte est à feu et à sang. Les affrontements entre bandes rivales ont donné lieu à des pillages et des incendies. C’est la Une de l’Info Outre-mer du lundi 21 novembre 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Des affrontements entre bandes de jeunes rivales de Kawéni et Doujani se sont déroulés à M'tsapéré. Ces échauffourées ont dégénéré pour donner lieu à des pillages et des incendies. Un jeune homme a été mutilé. Le point sur ces violences avec Bruno Gabetta et les équipes de Mayotte la 1ère.

Le journal des Outre-mer du lundi 21 novembre 2022

