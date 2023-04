REPLAY. Mayotte : la justice bloque les décasages, à la Une de l’Info Outre-mer

Saint-Pierre-et-Miquelon : marchandise invendable. Ils

étaient attendus comme le Messie. L es chocolats de Pâques sont enfin arrivés à Saint-Pierre et Miquelon. Avec plus d'un mois de retard à cause du détour du porte-container vers la Colombie, la marchandise est invendable. Un reportage de Corentin Bélard et Gaël Ho A Sim de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère.