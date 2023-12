REPLAY. Noël solidaire : distribution de poissons à des familles démunies en Polynésie, à la une de l'info Outre-mer

Ce geste solidaire de pêcheurs de la commune de Punaauia pour la Noël. Une distribution de poissons aux familles les plus fragiles. 200 familles ont pu en bénéficier. C'est la une de l'info Outre-mer du mardi 19 décembre 2023.

Outre-mer la 1ère •

Les lutins du père noël débarquent leur hotte : 60 bonites de plus de 10 kilos chacune à découper et à mettre en paquet. Il faut s’activer car les familles arrivent dès 8 heures. Deux paquets sont généreusement offerts à une première famille, pour nourrir les neuf membres du foyer.

Chaque année, l’association des pêcheurs de Vaipo’opo’o se mobilise. Une véritable chaîne humaine de solidarité, qui opère depuis six ans maintenant.

"Cette année on a essayé d’avoir un généreux donateur pour le gazole, en bons carburants. Et l’association, elle, a rémunéré les bateaux qui ont participé à cette journée. Ce poisson, il y en a énormément dans l’eau. La nature a été vraiment généreuse et c’est pour ça qu’on a décidé, tout spécialement avant les fêtes, d’offrir ce poisson, car comme vous le voyez, il est assez gros" confie Steve Vonbalou, président de l’association.

Le reportage de Kaline Liénard et Mirko Vanfau de Polynésie la 1ère.

Distribution de poisson, le geste solidaire des pêcheurs pour Noël

Le journal des Outre-mer du mardi 19 décembre 2023

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h50. L'info Outre-mer du mardi 19 décembre 2023 est présentée par Laurence Théatin.

Outremer.l'info : édition du mardi 19 décembre

Les autres titres de l'info des Outre-mer

Rassemblement des élus de Mayotte à la préfecture : appel à des mesures urgentes pour contrer l’insécurité. Les maires de Mayotte se sont réunis à la mairie de Mamoudzou avant de partir en cortège vers la préfecture ce lundi matin. Ils ont été reçus par le préfet afin d'exposer leurs doléances.

Martinique : des producteurs de banane endettés. Les petits producteurs de bananes mécontents se mobilisent depuis hier. Le conseil d'administration du groupement des producteurs de Bananes, Banamart, a refusé d'étaler leur dette, après une année 2023 catastrophique.

Des centaines de personnes réunies pour les funérailles de Lorna Linco Ezelin. Les funérailles de Lorna Linco Ezelin, 19 ans, ont eu lieu ce lundi après-midi à Petit-Bourg, sa commune natale. Des centaines de personnes étaient présentes pour dire un dernier adieu à cette jeune femme victime de la violence.

Yannick Borel part à la rencontre des élèves de Massabielle. Un moment fort en émotions s'est déroulé au sein du collège/lycée de Massabielle à Pointe-à-Pitre. Plus de 90 élèves ont accueilli chaleureusement le multiple champion d'escrime Yannick Borel. Une opportunité en or pour ces jeunes de découvrir l'escrime. Une rencontre très inspirante.