REPLAY. Ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015 : la Une de l'Info Outre-mer du mercredi 8 septembre 2021

Témoignage d'un policier réunionnais, l'un des premiers à arriver au Bataclan lors des attentats du 13 novembre 2015 : la Une de l'info Outre-mer du mercredi 8 septembre 2021.

L'info Outre-mer du mercredi 8 septembre 2021

Attentats du 13 novembre 2015, témoignage d'un policier réunionnais

C'est un procès hors norme qui s'ouvre ce mercredi, celui des attentats du 13 novembre 2015. Une nuit d'horreur qu'a vécue, au plus près, un policier réunionnais, qui fut l'un des premiers à intervenir au Bataclan. Ecoutez son témoignage recueilli par Gaëlle Malet et Daniel Fontaine de Réunion la 1ère.

Affluence au vaccinodrome en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, quelques jours après sa réapparition, le Covid-19 continue sa progression. Seize cas sont désormais recensés et les Calédoniens n'hésitent plus à aller se faire vacciner. En témoigne le succès de ce vaccinodrome géant installé à Nouméa. Plus d'un millier de personnes s'y sont rendues, aujourd'hui.

Covid-19 : la prise en charge des femmes enceintes malades

Le Covid-19 n'épargne pas les femmes enceintes qui doivent redoubler de vigilance. A Tahiti, elles sont de plus en plus nombreuses à présenter des complications liées au virus. Un reportage de Polynésie la 1ère : Shiquita Darrouzes et Patita Savea.

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire en Outre-mer

Face à la situation critique en Polynésie comme aux Antilles, en Guyane et à La Réunion, l'Assemblée nationale a voté la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer jusqu'au 15 novembre. Cela permet d'instaurer ou maintenir les mesures de couvre-feu et de confinement. Le projet de loi sera examiné demain par le Sénat.

Tour d'Europe à vélo, le défi de retraités réunionnais

Un couple de retraités réunionnais se lance un joli défi. Dans quelques mois, ils vont parcourir l'Europe en vélo couché électrique. Des milliers de kilomètres en perspective. Reportage de Réunion la 1ère : Jean-Claude Toihir, Alexandra Pech.

Sur les traces des Amerindiens à Saint-Pierre et Miquelon

A Saint-Pierre-et-Miquelon, des archéologues français et canadiens recherchent les traces d'occupation amérindienne et paléoesquimau. Des fouilles archéologiques opérées notamment sur un gisement de roches. Reportage de SPM la 1ère : Martine Briand, Jérome Anger.