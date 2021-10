REPLAY. Sébastien Lecornu débute sa visite consacrée au référendum en Nouvelle-Calédonie à la Une de l'info des Outre-mer du mercredi 13 octobre 2021

Le ministre des Outre-mer débute sa visite sur l'archipel calédonien pour préparer le troisième et dernier référendum après une septaine liée à la crise sanitaire Covid-19 à la Une de l’info des Outre-mer du mercredi 13 octobre 2021. Retrouvez ici l'intégralité du journal des Outre-mer.

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du mercredi 13 octobre 2021 est présenté par Marie Radovic.

Visite pour un référendum

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a débuté sa visite officielle en Nouvelle-Calédonie, après une semaine d'isolement par précaution sanitaire. Un voyage consacré en grande partie à la tenue du troisième et dernier référendum sur l'indépendance, prévu le 12 décembre 2021. Son maintien en pleine crise Covid-19 divise les élus Calédoniens, écoutez leurs réactions.

Martinique, les taxis attendent le paiement de leurs courses

La colère gronde chez certains taxis de Martinique. Cet été, ils ont été sollicités pour transporter les soignants arrivés en renfort depuis l'Hexagone. Mais l'Agence régionale de santé n'a toujours pas payé la facture. Un reportage de Martinique la 1ère avec Corinne Jean-Joseph et Guilhem Fraissinet.

La Frace entre mémoire et prescription

Le procès des réparations des crimes de l'esclavage s'est achevé hier à Fort-de-France. Une affaire opposant le MIR, Mouvement international pour les réparations, à l'Etat français. La Cour d'appel rendra son arrêt le 18 janvier prochain. Les avocats de la défense ont plaidé la prescription.

Procès d'une matricide en Guadeloupe

En Guadeloupe, s'ouvre un autre procès ce mercredi : celui d'une lycéenne, mineure, accusée du meurtre de sa mère. Elle lui aurait tiré dessus, avec un pistolet, à l'été 2020, dans la voiture familiale, sur le parking d'un hypermarché. Une affaire complexe, qui compte encore de nombreuses zones d'ombre.

Moins de vacances pour les élèves de Mayotte

A Mayotte, les vacances de la Toussaint ont débuté cette semaine. Et pourtant, certains élèves vont toujours en classe. Cela s'appelle "l'école ouverte", un dispositif de rattrapage, pour lutter contre l'échec scolaire. Explications avec Hachim Said Hachim et Géraldine Louis de Mayotte la 1ère.

Préparatifs culinaires pour la saison des communions à Wallis et Futuna

Nous avons déjà évoqué hier la période fastueuse qu'est la saison des communions, à Wallis-et-Futuna. Les célébrations vont s'enchaîner cette semaine. Les cuisines tournent à plein régime pour fêter les communiants. Un reportage de Wallis et Futuna la 1ère avec Malia-Fatima PaGatele et Tuliano TaloMaFaia.

Le tiktokeur du lagon

Rencontre avec un pêcheur pas tout à fait comme les autres à Bora-Bora en Polynésie. Il partage son temps entre le lagon et le réseau social Tik Tok.

C'est là qu'il hameçonne ses clients. Reportage de Polynésie la 1ère avec Ignacio Raveino et Rosana Maihota.