REPLAY. Tearii Alpha démis de ses fonctions de vice-président en Polynésie, à la Une de l’Info Outre-mer du vendredi 5 novembre 2021

Sanction politique en Polynésie, absentéisme élevé au CHU de Guadeloupe et médiation pour l'obligation vaccinale à l'arrêt en Martinique, ce sont les principaux titres de l’Info Outre-mer du vendredi 5 novembre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer

L'info Outre-mer du vendredi 5 novembre 2021 est présenté par Kelly Pujar.

Sanction politique en Polynésie

Le président de la collectivité polynésiennne a retiré à Tearii Alpha la vice-présidence de son gouvernement. Ce dernier refuse de se faire vacciner contre le COVID-19. Tearii Alpha reste ministre et conserve ses autres portefeuilles à l'agriculture, à l'économie bleue et à la recherche.

Absentéisme élevé au CHU de Guadeloupe

En Guadeloupe, malaise au CHU : la direction s'inquiète du taux d'absentéisme du personnel soignant. Le nombre d'arrêts maladie est élevé. La direction soupçonne "des arrêts de travail de complaisance" alors que l'obligation vaccinale crée des tensions. Un reportage d’Alex Robin et Olivier Duflo de Guadeloupe la 1ère.

Médiation pour l'obligation vaccinale à l'arrêt en Martinique

En Martinique, toujours aucune nouvelle rencontre entre les médiateurs dépêchés par le gouvernement et l'intersyndicale du CHU. Comme en Guadeloupe, l'obligation vaccinale suscite de fortes résistances. Un nouveau rendez-vous a été proposé aujourd'hui.

Condamnation de Brigitte Bardot à La Réunion

Brigitte Bardot a été condamnée hier à 20.000 euros d'amende. L'ancienne actrice était jugée le mois dernier pour injures raciales contre les habitants de La Réunion. Une lettre ouverte adressée au Préfet du département en 2019 avait lancé l'affaire. Un reportage de Suzette Emma de Réunion la 1ère.

Une rencontre pour apaiser les tensions à La Réunion

A La Réunion, le maire de Saint-Benoît lance un appel à l'État. Il a rencontré le sous-préfet ce matin pour réclamer des solutions contre la délinquance. Sa commune a été le théâtre d'échauffourées mercredi soir. Un individu a été interpellé et sera présenté en comparution immédiate cet après-midi.

COP26 : moins de poissons à Wallis

Direction Wallis-et-Futuna où les ressources halieutiques, les produits de la mer, diminuent. Une source d'inquiétude pour les pêcheurs et pour ceux qui voudraient prendre la relève. Un reportage de Sofia Hoatau et Mélodie Sione de Wallis-et-Futuna la 1ère.

Une Tabarly dans la course à la Transat Jacques Vabre

Marie Tabarly est au départ de la Transat Jacques Vabre. La fille du navigateur Eric Tabarly, tient particulièrement à cette course. Son père y a participé. Elle sera associée à Louis Duc sur cette transat en double entre Le Havre et Fort-de-France en Martinique, l'île de sa mère. Un reportage d’Eric Cintas et Benjamin Bonte d’Outre-mer la 1ère.

Feu d'artifice à La Réunion pour Dipavali

À La Réunion, quelques images du feu d'artifice, point d'orgue des célébrations de Dipavali, la fête de la lumière pour la communauté tamoule.