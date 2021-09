REPLAY. Tensions en Guyane autour du pass sanitaire : la Une de l'info Outre-mer du mardi 14 septembre 2021

Des tensions en Guyane où un barrage a été érigé pour protester contre le pass sanitaire à la Une de Outre-mer l'info du mardi 14 septembre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h25.

Outre-mer l'info du mardi14 septembre 2021 est présenté par Kessi Weishaupt Tahi

Climat de tensions en Guyane

Un climat de tensions règne en Guyane. Un barrage a été érigé sur l’un des principaux axes routiers de l'île de Cayenne : le pont du Larivot pour protester contre le pass sanitaire. Un blocage dispersé par les forces de l'ordre et marqué par un incident, quand un automobiliste excédé a foncé sur le cordon de gendarmes avant d'être interpellé. Et dans le même temps, à Cayenne c'est l'agence régionale de santé qui était bloquée par ce même collectif. A l'arrivée des gendarmes, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Le récit de Sophie Vingadassalom.

Une rentrée scolaire décalée en Guyane

Des événements qui feraient presque oublier la rentrée scolaire, organisée là aussi en plusieurs vagues selon les taux d’incidence COVID-19 enregistrés par zones. Hier les cours ont repris en zone rouge pour près de 10 000 élèves. A Cayenne, l'école de Myrza est la plus grande de Guyane. Les tous petits ont effectué leur première rentrée.

Un accueil individuel des élèves en Guadeloupe

En Guadeloupe, c'est de façon individuelle que des milliers d'élèves ont été accueillis dans leurs établissements hier. llustration à l'école primaire de Perrin à Morne à l’Eau.Un reportage de Laetitia Broulhet et Bruno Pansiot Villon.

Obsèques de Lucette Michaux-Chevry

C'était l'autre temps fort de ce lundi en Guadeloupe. Après l'hommage populaire, les obsèques de Lucette Michaux-Chevry ont été célébrés à la Cathédrale de Basse Terre sous les acclamations de la population venue nombreuse pour saluer la mémoire de sa dame de fer, une figure politique majeure de la Guadeloupe, décédée vendredi.

Explosions du nombre de cas de COVID-19 en Nouvelle-Calédonie

Dans le Pacifique, l'étau se resserre en Nouvelle-Calédonie. Désormais 4 décès sont à déplorer, 1200 cas de Covid-19 ont été enregistrés en l'espace d'une semaine. Des chiffres inédits pour ce territoire depuis le début de la crise sanitaire mondiale. La Nouvelle-Calédonie où un couvre feu entre en vigueur ce mardi.

Poursuite des entraînements intensifs pour les sprinteurs en Martinique

Ils poursuivent leurs entrainements contre vents et marées. Les champions de France Espoir et Junior d'athlétisme Leelou et Aymeric s'exercent sur la plage. Alors que le confinement court toujours en Martinique, les sprinteurs maintiennent l’effort. Un reportage de Christophe Arnerin et William Zebina de Martinique la 1ère.

Queenie, une figure oubliée de l'histoire américaine

C'est une figure oubliée de l'histoire américaine : Queenie, la marraine de Harlem. Deux amies ont choisi de lui redonner vie dans un roman graphique. C’est l'histoire d'une gangster martiniquaise à New York.

Un reportage d'Albane Lussien et Emmanuel Gire.