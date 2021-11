REPLAY. Troisième jour de mobilisation contre l’obligation vaccinale en Guadeloupe, à la Une de l’Info Outre-mer

De nombreuses perturbations sur les routes et des grévistes déterminés au troisième jour de mobilisation contre l’obligation vaccinale en Guadeloupe? C'est la Une de l’Info Outre-mer du jeudi 18 novembre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

En Guadeloupe, dans un contexte de grève et de suspensions des personnels soignants non vaccinés, le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre fonctionne en mode dégradé, avec des effectifs réduits. La charge de travail est donc considérable pour ceux qui accueillent les patients. Un reportage de Lise Dolmare et Rony Malety de Guadeloupe la 1ère.

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du jeudi 18 novembre 2021 est présenté par Kessi Weishaupt Tahi.

Les autres titres de l'info Outre-mer