REPLAY. Un projet de transport cargo innovant en Guyane , à la Une de l’Info Outre-mer du lundi 25 octobre 2021

Un projet innovant de dirigeable capable de transporter plusieurs tonnes de matériaux en Guyane à la Une de l'Info Outre-mer du lundi 25 octobre 2021.

L'info Outre-mer du lundi 25 octobre octobre 2021

Un projet de transport cargo innovant en Guyane

Ce dirigeable serait capable d’acheminer 60 tonnes de matériaux, propulsé grâce à l'hélium et l'électricité. Il pourrait transporter du bois et collecter des déchets sans toucher le sol. Une idée portée par une entreprise française. Un vol test est prévu en 2024.

Martinique : mobilisation contre le pass sanitaire

Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale sont au coeur d'une manifestation attendue aujourd'hui en Martinique. Plusieurs syndicats appellent agents des hôpitaux et population à se mobiliser alors que le climat social reste tendu. Un reportage de Martinique la1ère, commenté par Emmanuel Gire.

Pass sanitaire en Guadeloupe : les restaurants désertés

Le pass sanitaire est exigé dans les restaurants en Guadeloupe. Après une période transitoire de quinze jours, le QR code est obligatoire. Un casse-tête pour les restaurateurs qui voient la fréquentation de leurs établissements baisser. Un reportage d’Eric Stimpfling de Guadeloupe la 1ère

Nouvelle-Calédonie : l'obligation vaccinale reportée

L'obligation vaccinale est reportée du 31 octobre au 31 décembre en Nouvelle-Calédonie. Le report concerne les secteurs dits sensibles comme la santé et les transports. Les autorités locales espèrent faire baisser les tensions générées par cette obligation.

Polynésie : les jardiniers du corail

Restons dans le Pacifique à la rencontre de jardiniers du corail. Ces Polynésiens tentent de sauver les coraux cassés ou blanchis. Une action qu'ils vont défendre au sommet des jeunes activistes en Suisse le mois prochain. Un reportage de David Chang et Gilles Tautu de Polynésie la 1ère.

Grand-Raid : jusqu'au bout de leurs forces

Coup de chapeau pour les deux derniers "survivants" de la Diagonale des Fous à La Réunion : ils ont franchi la ligne d'arrivée hier après trois jours et trois nuits sur les sentiers de l'île. Un exploit salué par les vainqueurs de l'épreuve.

Une expédition solidaire à travers l'Atlantique

De la terre ferme à l'océan. Cinq jeunes de Toulon vont participer pendant douze mois à une expédition vers le Groenland. Un projet solidaire et éducatif qui fera escale aux Antilles et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un reportage d’Eric Cintas et Emmanuel Gire.