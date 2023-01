REPLAY. Un tour de La Réunion à vélo pour lutter contre l'alcool, à la Une de l’Info Outre-mer

Une cinquantaine de cyclistes, pour la plupart anciens alcooliques, ont pris part ce week-end au tour de l'île de La Réunion organisé par l'association "les Maillons de l'espoir". Cette opération de sensibilisation aux méfaits de l'alcool s'inscrit dans le Dry January ou "mois sans alcool". C’est la Une de l’Info Outre-mer du lundi 16 janvier 2023. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Environ cinquante cyclistes ont pédalé pendant trois jours pour sensibiliser les Réunionnais aux ravages de l'alcoolisme. Les participants, souvent d'anciens alcooliques, ont pu prendre conscience des conséquences de ce fléau social sur leurs vies. À La Réunion, l'alcool est responsable de plus de 400 décès par an et est impliqué dans plus de 80% des situations de violence. Un reportage d’Adjaya Hoarau et Willy Thévenin de Réunion la 1ère.

