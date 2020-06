"La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire": des personnalités ultramarines réagissent aux propos d'Emmanuel Macron

Au cours de son allocution du 14 juin, le Président s'est prononcé contre le déboulonnage des statues et autres symboles liés au passé colonial de la France, alors que le débat agite le pays dans le sillage des manifestations antiracistes aux Etats-Unis. Des personnalités ultramarines réagissent.



Je vous le dit très clairement ce soir, mes chers compatriotes, la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses oeuvres, elle ne déboulonnera pas de statue.

Emmanuel Macron



Mais réfléchissez !Le déboulonnage est symbolique!! Cela veut dire: APPRENDRE UN AUTRE PAN DE L’HISTOIRE DE FRANCE !Un autre versant de notre histoire. Il est temps que les personnes comme vous acceptiez la pluralité ethnique et religieuse de notre pays!La somme de notre histoire https://t.co/2VuAlbt6R7 — Claudy Siar (@Claudy_Siar) June 14, 2020

Ce dimanche 14 juin, au cours de son allocution, le Président est revenu sur les mouvements contre le racisme et les violences policières qui agitent le pays depuis le decès aux Etats-Unis de George Floyd. "Nous serons intraitables face au racisme (...). De nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises", a-t-il déclaré.D'un point de vue mémoriel en revanche, pas question pour Emmanuel Macron de "réecrire" le passé, alors que les monuments et statues liés à l’histoire coloniale française ou à la traite négrière se retrouvent à nouveau au centre d’un débat en France.Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir certaines personnalités sur les réseaux sociaux, à l'instar de. "Le déboulonnage est symbolique", s'exclame l'ancien délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, apparemement peu convaincu par la suite de la déclaration du Président annonçant que "nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires."



Mais les réactions n'ont finalement pas été si nombreuses sur les réseaux sociaux. "Beaucoup de personnes n'attendaient pas énormément de choses", analyse l'historien François Durpaire. Il estime que cette allocution était plutôt un message à l'électorat droitier d'Emmanuel Macron : "c'est un homme politique, il pèse ses mots, il a des échéances électorales." L'historien regrette en tout cas l'aspect caricatural du discours : "on a l'impression qu'il y a d'un côté des gens violents et fous qui veulent déboulonner et de l'autre, la République. Alors que la voie empruntée par la France est une voie de discussion entre associations et municipalités au passé négrier."

Statues d’esclavagistes : E. Macron condamne les « deboulonneurs » pour des raisons électoralistes.



Ce faisant, il caricature le débat et fait fi de la démocratie locale qui travaille un récit partagé, en proposant de contextualiser les traces de ce passé. #nantes #bordeaux — François Durpaire (@durpaire) June 15, 2020



François Durpaire rappelle que si des municipalités décidaient de "déboulonner" des statues ou de changer des noms de rues, le chef de l'Etat n'aurait pas la main dessus : "la France n'est pas le chef de l'Etat, nous ne sommes pas une monarchie".

Au coeur de la polémique : la figure de Colbert

Avec sa déclaration, le président semble fermer la porte à certaines propositions, comme celle faite ce week-end par Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dans une tribune au Monde, de "rebaptiser salles et bâtiments Colbert".

Le député européen LFI Younous Omarjee s'indigne : "Aux Etats Unis, en Europe, en Australie le passé est interrogé. Le monde bouillonne d’idées, d’actions et d’espoirs nouveaux dans la lutte contre le racisme et les discriminations. En France, [Emmanuel Macron] dans un accès de violence réactionnaire ferme la porte à tout."

Aux Etats Unis, en Europe, en Australie le passé est interrogé. Le monde bouillonne d’idées , d’actions et d’espoirs nouveaux dans la lutte contre le racisme et les discriminations. En France, @EmmanuelMacron dans un accès de violence réactionnaire ferme la porte à tout. Navrant — younous omarjee (@younousomarjee) June 14, 2020

L'ancienne journaliste Audrey Pulvar et désormais soutien d'Anne Hidalgo, quant à elle, s'étonne : " Le raccourci entre rebaptiser une salle de l'Assemblée Nationale et "effacer (une) trace de notre histoire" est quand même assez spectaculaire..."

Le raccourci entre rebaptiser une salle de l'Assemblée Nationale et "effacer (une) trace de notre histoire" est quand même assez spectaculaire... 🤦🏿‍♀️ https://t.co/9YYRfhFi1n — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) June 14, 2020

Idem pour le député européen réunionnais Y. Omarjee :

« La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire" dit Emmanuel Macron 😳

La République c’est Colbert?!!!

On aura vraiment tout entendu 😂

Bonne semaine à tous! #macron20h — younous omarjee (@younousomarjee) June 15, 2020

Contacté par Outre-mer la 1ère,n'a pas souhaité réagir, "ne voulant pas faire de commentaires sur le commentaire", nous indique la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. L'ancien premier ministre reste toutefois ouvert à un débat sur le fond.