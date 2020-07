Les résultats impressionnants du bac du premier coup Outre-mer en période de Covid-19

Les résultats du bac sont tombés : 91,5% au niveau national. Outre-mer, la Guadeloupe se distingue par un résultat au-dessus de la moyenne nationale : 92,9%. En Martinique, 89,21% des lycéens en terminal ont eu leur bac du premier coup. A La Réunion, ils sont 90,1% et en Guyane, 84,83%.



CB avec les 1ères •