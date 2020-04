Confinement : sœur Denise, une religieuse martiniquaise face au Covid-19

Elle a officié en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion. A 85 ans, sœur Denise fait partie du Service des malades évangéliques de Saint-Joseph de Cluny en Saône-et-Loire.

Julie Straboni - KZ •

Un quotidien dans une chambre

La journée de confinement de soeur Denise



Des prières

Les prières de sœur Denise durant la crise sanitaire

Une solidarité bien présente

La radio pour s'échapper

Le confinement est partout, jusque dans les congrégations religieuses. A Cluny, en Saône-et-Loire, 39 sœurs de Saint-Joseph de Cluny vivent une retraite paisible. Mais depuis que la distanciation sociale a été imposée, ces religieuses ne se croisent quasiment plus.Le quotidien de sœur Denise a comme de nombreuses personnes dans le Monde, totalement changé. Sa vie aujourd’hui se passe dans sa chambre. Elle fait partie du Service des malades évangéliques. En ce moment elle les appelle pour continuer de les accompagner. Une période particulière qu’elle relate à Julie Straboni.La Martiniquaise a été bouleversée par la mort d’une sœur de la communauté mercredi. Lecture, marche et prière : c’est ce qui fait son quotidien en ce moment. Elle prie pour tout le monde et n'oublie pas "les responsables politiques, pour qu’ils prennent les bonnes décisions".Elle profite de ce temps également pour écouter la radio. "Cela m’a permis de voir qu’il y a beaucoup de solidarités qui se vivent maintenant et qui ne se vivaient pas avant … / … Cela va nous permettre de revenir à l’essentiel… ".