📖 Saïna Manotte : "J'avais envie d'écrire un roman qui fera voyager"

Pour son premier roman, la Guyanaise Saïna Manotte propose un récit qui embarque le lecteur dans un voyage dans la Guyane des années 50-60. Nini, la jeune héroïne est confrontée à des réalités que l’écrivaine décide de livrer avec une plume délicate et engagée.

Saïna Manotte a la plume généreuse : l'Histoire, les saveurs, les amours, les luttes s'enlacent et s'entrechoquent ici, en terre de Guyane. Christiane Taubira

Edmonise, dite Nini, grandit à Sinnamary avec ses grands-parents. À 13 ans, ils lui annoncent qu'elle doit quitter Sinnamary, pour rejoindre Cayenne et apprivoiser sa nouvelle vie. Son histoire personnelle va alors se mêler à la grande histoire de la Guyane. De son adolescence à sa vie de femme, des "cassages de reins" désinvoltes sur le chemin de l’école aux manifestations pour l’autonomie de la Guyane, Nini est différente des autres. La sublime négresse danse farouchement avec les cadeaux, parfois amers, que la vie lui offre. Elle oscille entre deux mondes et tente de garder son cœur pur malgré la malédiction qui meurtrit sa famille depuis plusieurs générations.

Dans ce roman d'apprentissage, la jeune héroïne fait face à de nombreuses réalités : colorisme, destins de femmes, misère, richesse, croyances, politique, amour.

Écrit pendant le confinement, ce premier roman a reçu un parrainage littéraire d’envergure en la

personne de Christiane Taubira. Très bien accueilli, il a connu des ruptures de stock aux Antilles et en Guyane.

Un zachari et une danse est le premier roman de SaĂŻna Manotte • ©Outre-mer la 1ère / Éditions Mahury

L’auteure

Née à Cayenne, Saïna Manotte est une chanteuse, compositrice et autrice guyanaise. Amoureuse de la culture créole, elle invite chacun à voyager sur ses terres avec ses chansons.

Un zakari et une danse est son premier roman.

Lecture d’un extrait

"Mon corps se met à frétiller pour accompagner mes dents qui dansent dans ma bouche. Alors, lorsqu’elle passe près de moi et arrête ses grands yeux habités sur mes hanches joyeuses, je me fixe comme un bâton et déguste mon zakari consciencieusement."

Un zachari et une danse est édité aux éditions Mahury.

RĂ©alisation : Jean-Luc Benzimra

Graphisme et Animation : Joël Cimarron

© France Télévisions 2023