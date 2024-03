Salon de l’agriculture 2024, un atout pour la mise en lumière des richesses de Wallis et Futuna

Partager :

Le Salon de l'Agriculture 2024 offre une opportunité unique de mettre en lumière les produits de Wallis et de Futuna, de les promouvoir et de tisser des liens avec les partenaires politiques, Un stand de 15 mètres carrés met en avant la richesse des territoires. Cet événement demeure un rendez-vous incontournable pour la visibilité et la promotion, tout en favorisant les rencontres avec le public et les représentants politiques.

Depuis le samedi 24 février, les territoires d'Outre-mer sont présents au hall 5.2 du Salon de l'Agriculture à Paris, Porte de Versailles, jusqu'au dimanche 3 mars 2024. Le Premier ministre Gabriel Attal a rendu visite à l'espace dédié à Wallis et Futuna le mardi 27 février 2024. Il est resté en contact avec les quatre exposants et accompagnateurs pendant une quinzaine de minutes, découvrant ainsi les produits emblématiques tels que le vinaigre et la moutarde à base de miel, les confitures de fruits, les fruits séchés, les chips de Capé, l'huile de Tamanu et les réalisations artisanales. Wallis ett Futuna au hall 5.2 pavillon des Outremers, salon de l'agriculture • ©Jean-Claude Samyde Malgré la distance considérable de la France (16 000 kilomètres), ce territoire se distingue principalement par ses produits vivriers, notamment les tubercules, le manioc, le taro, l'igname et le fruit à pain. Le maraîchage, similaire à celui pratiqué en Occident, est également en plein essor. Traditionnellement, tous les Wallisiens et Futuniens sont des agriculteurs, possédant chacun un petit lopin de terre où ils cultivent leurs tubercules. Espace de Wallis et Futuna au SIA 2024 • ©Jean-claude Samyde Lors de ses débuts au Salon de l'Agriculture, Wallis et Futuna ont été accueillis sur le stand de l'Odeadom (organisme chargé d’œuvrer depuis le 1er avril 2009 au développement durable de l’économie agricole des départements et collectivités d’outre-mer), puis l'année suivante sur celui de la Polynésie française. Depuis deux ans, Wallis et Futuna disposent de leur propre stand. La participation au Salon de l'Agriculture demeure indispensable pour assurer la visibilité et la promotion de Wallis et Futuna selon ses responsables sur le stand à Paris.

Partager :