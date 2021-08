Sécurité routière : augmentation des décès lors d’accidents de la route dans les Outre-mer depuis le début de l’année

Ce jeudi, la Sécurité routière publie les chiffres des accidents de la route. Si le nombre de personnes tuées sur les routes de l’Hexagone en juillet a baissé de 5% par rapport à juin 2019, les accidents mortels sont en augmentation dans les Outre-mer.

30 personnes ont été tuées dans un accident de la route dans les Outre-mer depuis le début de l’année, annonce ce jeudi la Sécurité routière. Ce chiffre était de 27 en juillet 2020 et 24 l’année d’avant. Dans les territoires ultramarins, le nombre d’accidents corporels enregistrés par les forces de l’ordre s'établit à 272 accidents en juillet 2021 (contre 266 en juillet 2020 et 233 en juillet 2019). 336 personnes ont été blessées au cours de ces accidents (contre 349 blessés en juillet 2020 et 307 en juillet 2019).

Bilan de l'accidentalité routière de juillet 2021 ➡ https://t.co/5xkS8adSGL pic.twitter.com/nzDdL1uhMB — Sécurité routière (@RoutePlusSure) August 19, 2021

Une baisse des décès pendant les confinements ?

D’après les chiffres fournis par l’ONISR, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 20 personnes de plus ont été tuées dans l’Hexagone par rapport à la même période l’an dernier. Une hausse sensible qui s’explique par une année 2020 marquée par la crise sanitaire du Covid-19.

“Cette accidentalité s’inscrit dans le contexte d’un trafic plus important en juillet 2021, par rapport à juillet 2020” Sécurité routière France

Toujours selon les chiffres officiels, “la mortalité est particulièrement en hausse” chez les automobilistes, les usagers circulant en deux-roues et les moins de 18 ans. En mai 2021, les indicateurs de l'accidentalité sur les routes dans les Outre-mer étaient déjà supérieurs à ceux de mai 2020 et mai 2019.