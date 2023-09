SÉRIE. Ultra Loin, la coloc pas comme les autres revient pour une saison 2 pleine de surprises

Deuxième saison pour la série mockumentaire "Ultra loin". Retrouvez le quotidien de jeunes Ultramarins venus dans l'Hexagone mener à bien leurs projets professionnels, scolaires ou personnels. Entre choc des cultures, éloignement et a priori, la série met à mal les préjugés et raconte une histoire humaine et pétillante dans laquelle beaucoup se reconnaîtront.

C’est la fin de l’été et l’heure de la rentrée a sonné à la coloc de Chatou avec de nouveaux arrivants. Virginie, la cousine de Guillaume, a déjà posé ses valises. Bien décidée à investir les lieux, elle voit dans cette habitation unique l’occasion de créer une maison d’hôtes "ambiance Outre-mer".

Ce qui ne va pas faire l’unanimité…

Les colocs réunis • ©Black Sheep Films – Shine Fiction

Nouvelle rentrée

De gauche à droite et de haut en bas : Jordan, Loé, Mallory, Laura, Virginie, Shékina, Amingo, Emilie et Thibaut • ©Black Sheep Films / Shine Fiction

De retour à la coloc, à la fin de l’été, Camille (Olenka Ilunga) est en paix avec Guillaume. Elle sait qu’elle lui en a trop demandé et souhaite désormais une relation plus saine. Sauf que l’arrivée de Virginie va troubler ses plans initiaux.

Jordan (Giovani Mole) a continué pendant l'été sa formation de cuisinier et commence à travailler dans la restauration. Plein d’espoir, il est malheureusement sans cesse relégué à la plonge...

Pendant l’été, Émilie (Chara Afouhouye) et Shékina (Shékina Mangatalle-Carey) ont emménagé dans la même chambre. Elles sont très amoureuses et prévoient de faire un grand voyage ensemble. Shékina a décroché un rôle important dans une série quotidienne. Du jour au lendemain, elle est devenue célèbre et ses fans se pressent à la porte de la coloc pour lui faire signer des autographes et faire des selfies.

Amingo (Arnold Mensah) vit une idylle secrète depuis le début de l’été avec Mallory (Malaurie Lefevre). Ils se fréquentent sans que leur relation soit réellement définie.

Shékina se prête au jeu de l'interview • ©Black Sheep Films – Shine Fiction

Guillaume (Frédéric Lapinsonnière) accueille les nouveaux colocataires avec la même énergie et le même enthousiasme que l’année passée. Mais il a un nouveau projet dans lequel il croit très fort : proposer des chambres en "bed and breakfast ". Son entrain et sa persuasion ont convaincu la plupart des colocataires et c'est tant mieux, car il n'a pas le courage de leur révéler les vraies raisons qui se cachent derrière cette initiative…

Les nouveaux colocs

Une cousine un peu étrange

Virginie (Laurence Roustandjee) s’est installée pendant l’été dans la colocation. Elle est la cousine de Guillaume. C’est la fille de tante Odette à qui appartient la maison de Chatou. Elle est soupçonnée par Camille de mentir à Guillaume et d’avoir l’intention de l’escroquer financièrement. Mais que cachent véritablement ses agissements étranges ?

Virginie est la cousine de Guillaume • ©Black Sheep Films / Shine Fiction

Un nouveau colocataire plein de mystère

Loé (Owen Pipite) est originaire de Nouvelle-Calédonie. Le jeune Kanak rejoint la colocation pour pouvoir mener des études d’astronomie dans l’Hexagone. Après un accueil un peu froid, Loé va se rapprocher progressivement d’Amingo qui l’aide notamment pour ses démarches administratives. Son passe-temps est le rap, il écrit des textes et s'enregistre sur des instrumentaux dans sa chambre. Sans être timide, mais d’un naturel plutôt discret et pudique, son attitude éveille le mystère.

Loé est aussi musicien • ©Black Sheep Films – Shine Fiction

Une série au plus près des problématiques de la jeunesse ultramarine

Avec cette deuxième saison, nous continuons sur notre lancée en suivant les parcours de nos protagonistes en Hexagone, toujours semé d’embûches et d’agréables surprises. Mais nous voulons aussi être un peu plus politiques en abordant les questions d’identité et de communauté, devenues centrales aujourd'hui. Nous souhaitons aussi faire apparaître certains pans de l’histoire française encore trop méconnus..., comme celui des "enfants de la Creuse". Chloé Léonil, réalisatrice

Chloé Léonil (la réalisatrice) donne des indications à Laurence Roustandjee • ©Black Sheep Films – Shine Fiction

Montrer la diversité au sein même des populations d’Outre-mer reste au cœur de la série. Les différents personnages continuent d'incarner les principales problématiques de la jeunesse ultramarine : déracinement, préjugés culturels, racisme, poids des traditions, sexualité, rapports intergénérationnels, travail, logement…

Le mockumentaire : un parti pris de réalisation

Le mockumentaire est un faux documentaire. Ce procédé, parfaitement adapté à la comédie, simplifie l’écriture et le tournage. Il permet d’être au plus proche des expériences des différents protagonistes en les suivant au quotidien.

Guillaume se confie à l'équipe du documentaire • ©Black Sheep Films – Shine Fiction

Ils sont conscients de la présence des caméras qui les suivent partout, comme pendant le tournage d’un documentaire. Il s’agit pourtant d’une fiction. Voir un micro au bout d'une perche dans une scène est un parti pris assumé de réalisation. En suivant au quotidien nos colocataires, le mockumentaire apporte de précieux moments de complicité avec les personnages lorsqu’ils se confient face caméra, jouent avec les cadreurs ou que l’équipe de tournage les suit jusque dans leurs vies privées et révèle leurs petits secrets.

Bonus : le making of

Sur le tournage d'Ultra loin saison 2 • ©Outre-mer la 1ère

Écriture : Chloé Léonil / Etienne Chedéville

Réalisation : Chloé Léonil

Producteur : Augustin Bernard

Production : Black Sheep Films / Shine Fiction

Avec la participation de France Télévisions

Durée : 8 x 20 min