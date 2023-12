🎦 "T Gros !", un court-métrage pour changer le regard sur l’obésité et lutter contre le harcèlement

Récompensé à plusieurs reprises lors de festivals, découvrez "T Gros !" un court métrage poignant sur les victimes du harcèlement scolaire. Théo, un lycéen en surpoids subit le harcèlement de ses camarades. Un cours de théâtre lui permet de trouver un moyen d'exprimer enfin son ressenti. Découvrez cette leçon de vie inspirée de l'adolescence du réalisateur Gautier Blazewicz.

Outre-mer la 1ère •

Théo est un jeune lycéen en situation d’obésité qui cultive sa différence en mangeant sans aucun état d’âme. Depuis son arrivée au lycée, il est victime de harcèlement, jusqu’au jour où la situation tourne à son avantage.

Lors d’un cours de théâtre, Théo monte sur scène en se fabriquant un personnage comique ‘’Mamé Kadjiatou’’ qui le révèle aux autres et à lui-même. Mais le quotidien de Théo changera-t-il pour autant ?

Photos du court-métrage "T Gros !" • ©13 Productions et Options Production

T Gros !, c’est la jeunesse d’aujourd’hui, dans sa diversité et sa complexité. C’est également un appel à l’acceptation de soi, un hymne à la différence. La seconde est souvent une année décisive dans la vie des jeunes. On bascule du collège au lycée, et les responsabilités se multiplient.

Être gros est un fait. Mais devoir l’assumer face à certains camarades méchants, violents et cruels c’est autre chose.

Affiche du film "T Gros !" de Gautier Blazewicz • ©13 Prods

Le réalisateur

Gautier Blazewicz est né en 1997. Il réalise son premier court-métrage Frères en classe seconde. En parallèle, il suit une formation d’acteur à l’école Paris Marais et s’invite sur les plateaux de tournages en qualité de figurant ou de silhouette. Après son Bac, il développe le scénario de son court-métrage T Gros !. En attendant le tournage, il participe à Génération Court à la suite de quoi il tourne Bus Pour Tous, sélectionné dans de nombreux festivals. En parallèle, T Gros ! voit le jour suite à un accompagnement de Talents en court du Jamel Comedy Club et un pré-achat de France 2.

Un film réalisé par Gautier Blazewicz

Avec Sofiane Kaabeche, Firmine Richard, Idir Azougli, Yadali Kaba, Malo Moati, Eliott Tregan, Irna Sandati-Mohamed, Naïma Gavard-Bondet, Marcia Feugeas, Baya Belal, Catherine Lecoq, André Ferrer, Fiona Romana.

Production 13 Productions et Options Production

Durée 19 minutes - © 2019

Genre : comédie dramatique

Palmarès : sélectionné au festival de Cannes, Short Film Corner (France, 2019)