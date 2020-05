témoignages : la mémoire de l’esclavage chez les jeunes ultramarins

À l’approche de la commémoration dans l’Hexagone de l’abolition de l’esclavage, le 10 mai, trois jeunes ultramarins confient leur rapport avec ce pan de l’histoire qui continue à marquer les générations.

Inès de Rousiers •

Alors oui, on nous apprend la Première Guerre Mondiale, la Seconde Guerre Mondiale. Mais en tant que Réunionnais quand même, on a une histoire assez particulière. On parle d'esclavage ! Et je trouve ça très dommage qu'on n'en parle pas assez.

- Valérie, 21 ans, Réunionnaise

Ecoutez leur témoignage :

Valérie, Romain et Ophélie ont respectivement 21, 27 et 22 ans. Ils viennent de La Réunion et de Guadeloupe, territoires marqués par la violente histoire de l’esclavage.Tous partagent le même sentiment : celui d’une défaillance dans la transmission de cette mémoire qui fait partie intégrante de leur identité.Alors les trois étudiants ont décidé de prendre cet héritage en main et mènent eux-mêmes leur propres recherches pour nouer un lien plus fort avec leur histoire et pouvoir l’enseigner aux générations futures.