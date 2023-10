Tempête Philippe : la Guadeloupe en vigilance rouge pour de fortes pluies et orages, la Martinique en vigilance orange"

La tempête tropicale Philippe génère dans son sillage des bandes pluvieuses de très fortes intensités qui concernent la Guadeloupe et la Martinique. Météo France a émis un bulletin de vigilance rouge pour fortes pluies et orages pour la Guadeloupe, lundi 2 octobre 2023. La Martinique est placée en vigilance orange pour "fortes pluies et orages". Les deux îles sont aussi concernées par les vagues-submersion.

Jean-Claude Samyde •

La tempête tropicale Philippe ne représente aucun danger pour la Guadeloupe et la Martiniquel, si ce n'est que sa proximité augmente le risque de pluies diluviennes et orageuses, localisées essentiellement dans la partie sud du système.

Guadeloupe :

L’intensification des pluies durant cette dernière heure provoquant de forts cumuls en de nombreux endroits du territoire, l’archipel est en vigilance de niveau rouge depuis 19h30, lundi 2 octobre 2023.

De forts cumuls ont été enregistrés au cours de la dernière heure. 1 mm équivaut à 1 litre d'eau par mètre carré.

115 mm en 1h à Vieux-Fort

52 mm en 1h à Gourbeyre

43 mm en 1h à Port-Louis.

38 mm en 1h aux Abymes (Chazeaux)

Cumuls estimés (par le radar de précipitations) :

100 mm en 1h aux Saintes.

En ce qui concerne le vent, il souffle inhabituellement de sud-sud-ouest jusqu'à 40/50 km/h de moyenne sur les zones exposées, essentiellement sur les côtes et le relief ainsi qu'en mer. Le renforcement du vent va progressivement générer une agitation inhabituelle sur les côtes exposées à l'Ouest et au Sud (Côte-sous-le-vent, sud-est de la Basse-Terre, les Saintes, Marie-Galante, la Riviera et la Désirade). Des déferlements et des submersions localisées sont à prévoir et les mouillages des bateaux seront sollicités cette nuit et demain mardi.

Le centre opérationnel départemental (COD) a été activé. Les services de l’État et des collectivités sont mobilisés sur le suivi de l’épisode météorologique. Point à 19h45

➡️ METEO France

- Petit canal/Baillif/Basse-Terre : pluies décennales déjà atteintes

- Gourbeyre/Vx Fort/ Trois-Rivieèes fortement impactées

- La pluie va continuer ce soir et une grosse partie de la matinée.

- ➡️SDIS

- Gros impacts sur le Sud Guadeloupe + les Saintes et Marie-Galante : principales interventions

- 2VL emportés à Riviere sens sans victimes

- 23 personnes évacuées à la Clinique Manioukani et mises en sécurité

- 19 interventions en cours



➡️ Routes de Guadeloupe

- RD 6 Fermée depuis 19h30 : Gourbeyre - Vieux-fort - 3Rivières

- RN2 : Riviere des Pères en cours d’inondation

- RD23 (Route des Mammelles) Fermée ce soir à partir de 21h

- Boulevard Maritime de Basse-Terre fermée à la circulation

Les établissements scolaires resteraient fermés mardi 3 octobre 2023.

Martinique

Météo France a placé la Martinique au niveau de vigilance orange pour fortes pluies et orages et pour vagues submersion.

La Martinique en vigilance orange pour fortes pluies et orages et vagues-submersion sur la côte Caraïbe. • ©Météo France

Les pluies les plus fortes associées à la masse nuageuse de Philippe sont localisées sur une vaste zone, essentiellement dans la partie sud du système. Même si le centre du phénomène est en train de s'éloigner de la Martinique, l'activité pluvio-orageuse se traduit par des bandes pluvieuses de très forte intensité qui vont passer cette nuit (lundi 2 au mardi 3 octobre) sur la Martinique.

Des cumuls de 80 à 100 mm sont possibles et pourraient être accompagnés d'orages. Les plus fortes rafales pourraient atteindre 70 à 80 km/h.

Mardi 3 octobre en cours de matinée, l'activité pluvieuse devrait perdre en intensité.

En cette fin d'après-midi, le vent est orienté au Sud Ouest. Il va rapidement s'orienter au Sud en début de soirée en se renforçant légèrement. Ce vent maintient des conditions de mer fortement dégradées notamment en Caraïbe et sur la côte sud. Les creux moyens sont compris entre 1m et 1m50, les creux maximaux atteignent 2m et génèrent un ressac inhabituel important au rivage.

Des forts déferlements localisés sont à craindre, et les mouillages des bateaux risquent de déraper. Une amélioration de l’état de mer est attendue demain matin.

Une nette amélioration générale est attendue mercredi avec un retour à des conditions plus classiques.