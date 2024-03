Tjenbé Red, une fascinante immersion dans la vie d'un jeune Martiniquais qui croit en un nouveau départ

Partager :

Tjenbé Red, expression créole courante signifiant "Tenir bon" en français, plonge dans l'intimité d'un jeune voyou, touchant et tendre, qui connaît déjà la galère. Zig, le personnage principal est un "loulou" qui cherche à se défaire de l'image de délinquant qui lui colle à la peau. Un film réaliste, à voir et revoir, qui met en avant la richesse et la complexité des relations humaines filmées avec justesse et dignité.

En 2021, Chloé Léonil tourne pour la première fois en Martinique, un département qu'elle connaît bien sans y avoir grandi. Son père a passé son enfance sur l'île aux fleurs et sa mère est retournée y vivre. Ce petit territoire occupe une place importante dans l'identité de la réalisatrice de la série Ultra Loin. Chloé a toujours eu envie de tourner en Martinique. Les jeunes du pays que l'on croise si souvent sous les kiosques des communes ou sur les places de la capitale l'intéressent. Lors de repérages, Chloé se rend compte de la situation délicate de beaucoup d'entre eux. Pour ces jeunes, qui ont déjà une vie chaotique, il s'agit plus de survivre que de vivre. Un récit ancré dans la réalité des Antilles - Guyane Zig est un jeune martiniquais qui a de l'amour à donner. Il est sorti de prison depuis 8 mois. Depuis il vivote en pêchant des mollusques qu'il vend aux restaurants. Il habite chez sa mère. Le jeune homme souhaite se détacher des casseroles du passé. L'enfant qui s'annonce est le déclencheur de son envie de changer de situation. Tjenbé Red est l'histoire d'un garçon en quête de reconnaissance qui veut se battre pour vivre sa paternité. Il y voit la solution de tous ces maux, la possibilité d’endosser une responsabilité, de jouer un rôle. Giovani Mole (Zig) et Uma Couji (Vanessa) dans "Tjenbé Red" de Chloé Léonil • ©Stenola Productions - KG Productions Or la monoparentalité aux Antilles françaises est un fait social marquant. Une caractéristique majeure de la vie familiale. Les familles monoparentales sont devenues majoritaires parmi les familles avec enfant. Un enfant sur deux vit dans une famille monoparentale aux Antilles et en Guyane en 2018 (Source Insee). De plus, dans ses territoires la monoparentalité, outre sa plus forte prévalence, se différencie dans ses modalités de celle de l'Hexagone. Elle ne correspond non pas à la rupture d'une vie de couple mais à une entrée directe en monoparentalité, de la naissance à l'adolescence de l'enfant (Source Enquête nationale périnatale DROM 2021). 2/3 des naissances aux Antilles ne sont pas reconnus par leur père à la naissance contre 10% dans l'Hexagone. Une réalisation immersive et émouvante Chloé Léonil et son équipe ont choisi le parti pris de filmer uniquement le point de vue du personnage principal. Giovani Mole, l'interprète de Zig, est filmé très souvent de profil ou de 3/4 face. La réalisation raconte des regards sur lui, comment il reçoit tout ça. L'idée est de montrer uniquement sa sphère et ça resserre tout sur lui. Le titre "Tjenbé Red" est un message de soutien, une sorte de coup de pouce au personnage principal, tout en forces et fêlures. Appoline Steward (restauratrice) et Giovani Mole dans "Tjenbé Red" de Chloé Léonil • ©Stenola Productions - KG Productions Découvrez une sélection de films courts, enrichie régulièrement dans Outre-mer tous courts. Écriture et réalisation Chloé Léonil

Production Stenola Productions et KG Productions

Durée 32 minutes - © 2021

Partager :