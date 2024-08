Toulouse : la communauté calédonienne sous le choc après le décès d'un jeune Kanak tué par balle

Des temps de parole et de prières sont organisés par la communauté calédonienne après le décès d'un Kanak de 21 ans, victime de tirs d'arme à feu tôt dans la matinée du dimanche 25 août, à la sortie d'une discothèque à Toulouse (Haute-Garonne).

Les circonstances de son décès sont encore floues : s'agit-il d'une altercation qui a tourné au drame sur le parking de deux discothèques ? Ou bien l'accrochage a-t-il commencé dans l'un des clubs avant de se terminer à l'extérieur ? L'enquête le déterminera.

L'issue est en tout cas tragique et laisse toute la communauté calédonienne sous le choc. Sur des initiatives personnelles, des temps de parole et de prière sont organisés pour se recueillir et rendre hommage à la victime, un jeune Kanak de 21 ans originaire de Maré, aux îles Loyauté.

Le rapatriement après l'autopsie

Papa d'une petite fille en bas âge, il résidait avec sa femme et son enfant à Clermont-Ferrand où il faisait ses études. Il était à Toulouse, où il a de la famille, pour participer visiblement à une soirée avec un groupe d'étudiants calédoniens. Ces derniers s'étaient donnés rendez-vous dans une discothèque de la ville rose, à quelques jours de la rentrée universitaire.

Selon des proches de la victime, sa femme pourrait se rendre sur les lieux du drame. La tante du jeune Kanak a par ailleurs contacté la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris pour aider à organiser le rapatriement du corps sur le Caillou, quand la famille l'aura récupéré.

Ce dernier est pour l'instant en cours d'autopsie. Une enquête pour meurtre a été ouverte.