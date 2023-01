Transports aériens : pour la FNAM, "le prix du kérosène ne doit pas servir de contrepartie à la baisse du prix de l'essence"

Partager :

Après avoir attaqué en justice l'État et la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA), Laurent Timsit, Délégué Général de la Fédération Nationale de l'Aviation et ses Métiers (FNAM) a répondu aux questions de la 1ère. Il revient sur les raisons de cette plainte et les conséquences de la hausse du prix du kérosène sur le prix des billets entre les Antilles et l'Hexagone.

Outre-mer la 1ère •

Dans un entretien accordé à La1ère, Laurent Timsit, Délégué Général de la FNAM, est revenu sur la plainte déposée par la Fédération contre la raffinerie antillaise et l'État. Il y évoque entre autre le choix fait par le gouvernement d'augmenter le prix du kérosène. Selon lui, celui-ci doit être fixé librement, sans contraintes. À ce jour, quelle est la position de la FNAM? On va devant le tribunal administratif, c’est une juridiction indépendante. Ce qu'il se passe, c'est que le prix du kérosène n’est pas règlementé. En revanche, le prix de l’essence l'est. Et donc la SARA, pour maintenir un prix de l'essence à un niveau plus bas et préserver ses bénéfices, dit que « la seule solution est l’augmentation du prix du kérosène ». Or, la position que nous défendons de notre côté, c'est qu'il n'y a pas de difficulté bien entendu à ce qu'il y ait une ristourne sur le prix de l'essence, mais ça appartient à l'État de le faire sur son propre budget, en revanche le prix du kérosène doit être fixé librement et ne doit pas servir de contrepartie à la baisse du prix de l’essence. Pourquoi ne pas uniquement porter plainte contre la raffinerie des Antilles ? Parce que la décision prise a été une décision commune entre la SARA et l'État. L’acte finalement qui est attaquable administrativement est celui qui a été pris par l’État et la Préfecture. Est-ce que cette plainte va aboutir et ouvrir une procédure judiciaire ? C'est très difficile de savoir. Le recours gracieux dépendait du préfet. Cette fois-ci, on va devant le tribunal administratif, c'est une juridiction indépendante donc on espère qu'on va pouvoir faire prévaloir nos arguments. Ça va prendre un peu de temps parce qu'on n'attend pas une décision avant le premier trimestre 2024. Quel est l'impact de cette décision sur les trajets vers et depuis les Antilles ? Nous regrettons cette décision qui correspond à une hausse des prix, car elle se traduit par une hausse des prix des billets pour les passagers souhaitant voyager entre les Antilles et la Métropole.

Partager :