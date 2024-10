Un couvre-feu et une interdiction de manifester instauré en Martinique suite aux violences urbaines

La tension continue de monter en Martinique, dans la nuit de mercredi à jeudi plusieurs scènes de violences urbaines ont émaillé le territoire. Pour faire face, le préfet de l'île a décrété un couvre-feu ainsi qu'une interdiction de manifester sur le territoire.

Les dernières 24h ont été compliquées en Martinique, plusieurs magasins ont été pillés et brûlés dans la nuit. En réponse à tous ces actes, le préfet de l'île Jean-Christophe Bouvier va instaurer jeudi un couvre-feu de 21 H 00 à 05 H 00 et interdire manifestations et rassemblements sur l'ensemble du territoire, d'après les informations de l'AFP.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs magasins ont été incendiés ou pillés, notamment dans la ville de Ducos. Plusieurs barricades enflammées ont été érigées dans plusieurs communes de l'île, qui présentait un visage de désolation ce matin au réveil. Une jeune homme de vingt-ans a été tué dans la nuit et douze gendarmes ont été blessés lors d'affrontements avec les manifestants.

Depuis plusieurs semaines, la Martinique est touchée par un mouvement contre la vie chère.