Un éducateur sportif antillais emprisonné pour avoir violé la fille de sa compagne à Villeneuve-Saint-Georges

Un homme de 35 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour viol incestueux et agression sexuelle sur mineur, a indiqué le parquet de Créteil à la presse locale. Les faits auraient commencé en 2017, quand la jeune fille était âgée de 10 ans, et auraient continué pendant plusieurs années.

À plusieurs reprises, il a violé et agressé sexuellement sa belle-fille, mineure. D'après Le Parisien, un homme d'origine antillaise a été arrêté et incarcéré début novembre en région parisienne. Il a été mis en examen pour "viol incestueux sur mineur", "agression sexuelle sur mineur" et "corruption de mineur de 15 ans", a appris Actu Paris par le parquet de Créteil. Âgé de 35 ans et vivant à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), le prévenu travaille à la RATP. Sur son temps libre, il est aussi éducateur sportif dans le club de football de sa ville et s'occupait notamment des petits de 6 à 9 ans. Jusqu'à 20 ans de prison Il aurait fait subir le premier viol à sa belle-fille le 24 décembre 2017. Celle-ci n'était alors âgée que de 10 ans, raconte Le Parisien. Les agressions se sont ensuite multipliées les années qui ont suivi, jusqu'à ce qu'il soit démasqué. Après avoir appris la nouvelle de son arrestation, les dirigeants du Villeneuve Académie Football Club (VAFC) ont immédiatement radié le mis en cause. Une cellule de soutien psychologique a été ouverte pour les jeunes, les éducateurs et éducatrices et pour les parents. En attendant son procès, l'homme a été emprisonné. Il encourt jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle.

