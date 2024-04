Un militaire polynésien condamné après une violente agression homophobe

Deux militaires, dont un Polynésien, ont été condamnés lundi à Strasbourg à deux ans de prison, dont un ferme, pour l'agression d'une "rare violence" d'une personne homosexuelle qu'ils ont rouée de coups.

Deux hommes, fraîchement engagés au 152ᵉ régiment d'infanterie de Colmar, encouraient 10 ans de prison pour une violente agression homophobe. Ils ont comparu détenus. Le tribunal, qui les a jugés en comparution immédiate, s'est montré plus clément que le ministère public, qui avait requis trois ans de prison, dont deux fermes.

Homophobie "décompléxée"

Le représentant du parquet avait dénoncé "une agression d'une rare violence" et "totalement gratuite", mue "par une homophobie assumée" et "décomplexée". Alexis Coutelle, 19 ans, et Temoana Teautoua, 21 ans, étaient poursuivis pour des violences sur un homme de 28 ans. Seul le premier était poursuivi pour les injures homophobes. Le Polynésien était pour sa part accusé de vol avec violence de la sacoche de la victime qui contenait de l'argent et deux téléphones portables.

L'agression s'est déroulée samedi avant l'aube entre 04 h 00 et 05 h 00 dans le centre de Strasbourg. Les deux militaires, qui finissaient une soirée arrosée, ont roué de coups la victime. Alexis Coutelle a notamment abreuvé la victime d'injures homophobes, tout en insistant sur son statut de "militaire", selon des témoignages. La victime, présente à l'audience, souffre d'un traumatisme crânien, d'un tympan percé et de dents déchaussées. L'homme s'est vu prescrire une ITT de 10 jours." Une agression sauvage" et "barbare" dont le "caractère odieux" est "amplifié par la profession des prévenus", a estimé son conseil, Clarisse de Bailliencourt.

Dans le box vitré, vêtus de sweatshirts gris identiques, mains jointes dans le dos, les deux jeunes militaires ont reconnu les faits et présenté des excuses à leur victime. Le tribunal a également prononcé à leur encontre une obligation "de soigner au plus vite" leur "impulsivité", selon le président Marc Picard. Ils n'ont pas le droit d'entrer en contact avec la victime et de paraître à Strasbourg pendant trois ans. Il leur est de plus interdit de détenir une arme pendant cinq ans.

Déjà connu pour violence

"Je tiens à m'excuser (...) Je ne recommencerai plus", a bredouillé Temoana Teautoua, qui avait fait l'objet dans le passé de compositions pénales pour violence et dégradation. En garde-à-vue, celui qui était également jugé pour avoir détenu au moment des faits un poing américain, a déclaré ne "jamais (avoir) aimé les homosexuels" et avoir été "énervé encore plus" quand il s'est douté que la victime l'était. Il a par ailleurs expliqué avoir entendu dans son éducation en Polynésie des choses négatives sur les "homosexuels" et les "arabes", la victime étant d'origine maghrébine. M. Coutelle, aussi jugé pour avoir eu sur lui un couteau à cran d'arrêt, avait dit durant sa garde-à-vue avait agi selon "le code d'honneur du soldat". À l'audience, il a évoqué l'éducation, raciste et homophobe, dispensée par son père et assuré ne pas vouloir "lui ressembler". Leurs avocats avaient demandé des peines moins lourdes que les réquisitions. Les deux militaires de 19 et 21 ans ont finalement été condamnés à deux ans de prison, dont un ferme.