“Vaudou”, “rhum” : les internautes ultramarins indignés par les propos “clichés” d’un médecin sur la vaccination Outre-mer

Le vaudou et le rhum comme explication à la faible couverture vaccinale en Martinique ? Ce sont en tout cas les arguments avancés par le Dr Hervé Boisson, invité hier soir par LCI à s’exprimer sur la situation sanitaire préoccupante de l’île antillaise.



“C’est culturel, il y a d’autres sources d’information, je ne vais pas revenir sur les vaudous mais ça existe toujours dans ces territoires.(...) Beaucoup de problèmes viennent de la culture. Et le rhum ne guérit pas tout, au contraire”, affirme sur le plateau, le médecin généraliste, interrogé sur le faible taux de vaccination de la population (environ 16%).

"Stop au mépris !” Sur les réseaux sociaux, les propos du Dr Hervé Boissin ne passent pas. De nombreux internautes ultramarins ont fait part de leur indignation.

N'importe quoi ce médecin. Le vaudou et le rhum😂. Lui il a trop vu de Rhum. Comme dis David le problème est le même quand métropole simplement c'est une île donc saturation plus rapide comme dans certains départements métropolitains. Et on ne touche pas au Rhum 😋