VIDEO. Au cœur de la lumière

Diwali, la fête de la lumière aura eu une saveur particulière cette année 2020 en raison de la crise Covid-19. Les hindous l'ont célébrée à leur manière et en famille.

Pour les 900 millions d'hindous dans le monde, dont l'immense majorité vit en Inde, DIWALI (également appelée Deepavali et Divali), est la fête religieuse la plus importante de l'année. Elle marque le retour du Dieu Rama dans la ville d'Ayodhya et ainsi la victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire du bien sur le mal.Cette année, compte tenu des restrictions sanitaires relatives à la Covid-19, la fête de la lumière indienne, comme tous les autres événements mondiaux, sera impactée et ne pourra pas trouver sa pleine expression en public. Cette fête traditionnelle sera célébrée en famille dans le respect des traditions.