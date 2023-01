VIDÉO. Découvrez "Zépon", un conte moderne qui explore l'âme créole et l'amour filial

"Zépon" raconte la Martinique contemporaine où la tradition du combat de coq sert de toile de fond pour raconter une histoire d’amour entre un père et sa fille. Ce film est à découvrir dans le cadre de la "1ère séance avec Gilles Elie-Dit-Cosaque".

Outre-mer la 1ère •

À la suite d’un pari hasardeux, le protagoniste appelé Vieux Os (interprété par le slammeur Christophe Rangoly) joue son unique fille sur un combat de coq. Dans une Martinique contemporaine, le long-métrage de Gilles Elie-Dit-Cosaque ne craint pas de s'attaquer à des sujets tabous et met en scène l'amour viscéral entre père et fille, un amour poétique rarement mis en lumière dans la société antillaise.

Zépon parle de rédemption, de deuxième chance, des rapports père/enfant. Comment trouver sa place et s’émanciper face à de forts ascendants ?

Zépon, c’est aussi une fenêtre ouverte sur l’âme créole. Un mélange de fierté, de pragmatisme, d’humour plein d’invention de langage et un clin d’œil à la tradition du conte, élément fort de la culture créole. Le tout est saupoudré de quelques soupçons de ce qu’on appelle le réalisme merveilleux.

Viézo parlant à sa fille dans le film Zépon • ©La maison Garage

Un casting 100% martiniquais

Christophe Rangoly Viézo

Sohée Monthieux Victor

Vincent Vermignon Chabin

Jocelyne Beroard Man Titine

José Dalmat Jojo

Eric Delor Faustin

Rayan François-Eugène Têt’cocosek

Daniely Francisque Célia

Jean-Claude Duverger Chabon

Festivals et récompenses :

Pan African film and arts festival Los Angeles 2022

Festival du film de Martinique 2022

Black film festival de Montréal 2021

New York African diaspora film festival 2021

"La 1ère séance" avec Gilles Elie-Dit-Cosaque

En ce début d'année 2023, le pôle Outre-mer de France Télévisions met à l'honneur sur le portail des Outre-mer et ses antennes linéaires, le réalisateur, plasticien et photographe martiniquais Gilles Elie-Dit-Cosaque.

Il tisse depuis plus de vingt ans une œuvre documentaire et cinématographique teintée d'humour et de poésie. Ses productions graphiques et cinématographiques sont caractérisées par une écriture rythmée mêlant tournage, illustration et typographie. Ses films questionnent la société caraïbéenne d'hier et d'aujourd'hui, la créolisation du monde, autant d'histoires ou de sujets traités avec une approche décalée qui en fait sa marque de fabrique. Ce créateur, récompensé dans de nombreux festivals en France et à l'étranger, est aujourd'hui l'une des personnalités marquantes du monde de la culture.

Quatre de ses documentaires et son long-métrage Zépon sont d'ores et déjà disponibles en cliquant par ici.

D'autres œuvres de Gilles Elie-Dit-Cosaque sont à découvrir ici.

L'Interrogratoir de Francky François sur Zépon

Gilles Elie-Dit-Cosaque s'est plié aux questions de Francky François sur Zépon.

Francky François interrogratte Gilles Elie-Dit-Cosaque sur Zépon • ©Outre-mer la 1ère

Réalisation : Gilles Elie-Dit-Cosaque

Production : La maison Garage, avec la participation de France Télévisions

Durée : 01h55 - 2022