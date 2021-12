VIDEO. Gaël Rapon, photographe, révèle la beauté des invisibles

Gaël Rapon a exercé plusieurs métiers avant de choisir celui de photographe. Celui qui a grandi entre la banlieue parisienne et La Trinité en Martinique, s'attache à montrer la beauté des minorités à travers sa diversité. Portrait d'un photographe engagé qui plaide pour que les Afro-descendants écrivent leur propre histoire.

Outre-mer la 1ère •

Gaël Rapon est photographe. Depuis des années, il photographie les invisibles, des hommes, des femmes, des familles noires si peu présents dans notre imaginaire collectif et dans les représentations iconographiques.

Gaël Rapon, photographe • ©13 Productions

Pépites, une collection de portraits d'Ultramarins

Le portail des Outre-mer vous propose une nouvelle série de vidéos au format court : six minutes. Des hommes et des femmes nés aux quatre coins de la planète. Ils sont artistes, scientifiques, entrepreneurs, écrivains, créateurs ou simples citoyens. Ils rendent visibles des problématiques trop longtemps ignorées liées à l’Histoire de la France et de ses Outre-mer. Ils sont les acteurs d’un pays en mouvement, qui, à leur échelle, participent à forger la France de demain. Ils sont les pépites qui chaque jour œuvrent à faire société.

Réalisateur : Christophe Garnier

Une production 13 Productions

Durée 6 minutes - 2021