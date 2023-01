VIDÉO. Jassem Issouf se bat pour l'accès à l'école pour tous

Cent mille enfants vivant sur le territoire français sont aujourd’hui exclus du système scolaire. Jassem Issouf, brillant étudiant comorien, est l’un de leurs porte-parole avec le collectif “École pour tous”. Parce qu’il n’a pas la nationalité française, son parcours scolaire a été semé d'embuches. En visant l'excellence il a pu s'en sortir et espère pouvoir un jour enseigner à Mayotte. Découvrez son portrait dans Pépites.

Outre-mer la 1ère •

Né aux Comores, Jassem a grandi à Mayotte. Parce qu’il n’a pas la nationalité française, son parcours scolaire n’a pas été des plus simples. Au moment de rentrer au lycée, il n'a pas d'affectation. Il se rend au rectorat de Mayotte où il apprend qu'il ne pourra pas intégrer une établissement scolaire en raison de sa nationalité.

Lorsqu'on nous refuse l'entrée à l'école, c'est une réelle injustice, un coup de matraque ! Jassem Issouf

Pour s’en sortir, le jeune homme vise l'excellence. Après avoir décroché son baccalauréat avec plus de 18 de moyenne, il a pu intégrer un cursus scientifique prestigieux à Orléans et prépare une agrégation de mathématiques. Sa procédure de naturalisation entamée il y a 3 ans, n'a toujours pas abouti.

Depuis 2020, Jassem est un membre actif du collectif “École pour tous” dont il est aujourd'hui le porte-parole. En 2019, le collectif obtient une première loi simplifiant l'inscription à l'école et souhaite aller plus loin en instaurant "une trêve scolaire", qui permettrait une suspension des expulsions habitatives car elles engendre en moyenne six mois de déscolarisation de l'enfant.

Il est insupportable de constater qu'un grand pays comme la France puisse refuser l'accès à l'école à des enfants. Jassem Issouf

En France, 100 000 enfants et jeunes sont encore privés d’accès à l’école selon la défenseure des droits. Une fois ses études terminées, Jassem souhaite enseigner à Mayotte.

Jassem Issouf racontant son parcours • ©13 Productions

Pépites, une collection de portraits d'Ultramarins

Le portail des Outre-mer vous propose une nouvelle série de vidéos au format court : six minutes. Des hommes et des femmes nés aux quatre coins de la planète. Ils sont artistes, scientifiques, entrepreneurs, écrivains, créateurs ou simples citoyens. Ils rendent visibles des problématiques trop longtemps ignorées liées à l’Histoire de la France et de ses Outre-mer. Ils sont les acteurs d’un pays en mouvement, qui, à leur échelle, participent à forger la France de demain. Ils sont les pépites qui chaque jour œuvrent à faire société.

Réalisatrice : Cécilia Brès

Une production : 13 Productions

Durée : 7 minutes - 2022