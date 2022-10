VIDEO. Qu’est-ce que la musique créole ?

À l’occasion de la Journée Internationale de la langue et de la culture créoles, Les Outre-mer autrement mettent en lumière les musiques créoles : du maloya réunionnais au kasékò guyanais, du gwo ka guadeloupéen au zouk créé par Kassav'. Une invitation à découvrir l’origine de ces musiques, leurs influences et leurs histoires.

Chaque année, depuis 1983, le 28 octobre est une occasion de célébrer la langue et la culture créoles à travers les pays et communautés ayant le Créole en partage, soit plus de 10 millions de personnes à travers le monde. Pour cette journée internationale, nous vous proposons de prendre trois minutes pour découvrir les particularités des musiques créoles françaises, dans la vidéo ci-dessus.

Des musiques créoles multiples

Les musiques créoles sont nées sur trois continents pendant trois siècles. De nombreux genres musicaux ont émergé dans les pays colonisés par les Européens qui ont eu recours à l'esclavage. "Ni noires, ni blanches", titre d'un ouvrage sur l'histoire des musiques créoles de Bertrand Dicale (Éditions Philharmonie de Paris, 2017), ces musiques sont la fusion des rythmes africains et européens des générations précédentes et des influences géographiques de leur lieu de création.

Le séga réunionnais • ©Corner Prod

Une reconnaissance récente

C'est en 1983 que le 28 octobre devient l'occasion de célébrer la langue et la culture créoles à travers les pays ayant le créole en partage. Dans la même décennie, l'explosion des radios libres multiplie la diffusion sur les ondes de titres de musique locale et régionale. Les artistes s'emparent de ce patrimoine pour affirmer une identité collective tout en le renouvelant au fil des ans.

Réalisation Valentine Dubois

Production Corner Prod pour France Télévisions

Durée 3 min - 2022