Une vidéo de salariés du Slip Français avec un blackface scandalise les internautes

Des collègues du Slip Français qui se retrouvaient pour une soirée ont posté une vidéo avec un blackface. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été des milliers à dénoncer le caractère raciste de ce post. Le Slip français a annoncé avoir pris des sanctions.



Outre-mer la 1ère •

J’ai vraiment plus les mots..



J’suis grv outrée 😦 pic.twitter.com/7k03dR7auL — Aye 🚨 (@qxaye) January 2, 2020

Notre position suite aux faits diffusés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/CgirMjxYzw — Le Slip Français (@LeSlipFrancais) January 3, 2020

Une vidéo entre collègues qui devait passer inaperçue. Les réseaux sociaux en ont décidé autrement. Dans cette vidéo, une jeune femme avec un blackface, toute contente, raconte qu’elle va chercher "ses convives à la gare".Une fois en voiture, elle se filme et tient à préciser : "il n’y a absolument aucun propos raciste dans mes story de ce soir, tout en clamant un Viva Africa". A son arrivée à la gare, son amie rigole et une fois dans l’appartement, un ou une autre convive est déguisé en gorille.La vidéo a été postée à son tour par le compte Instagram "maisnoncestpasraciste" puis partagée sur twitter par Aye. Ces deux posts ont déclenché une avalanche de réactions d’internautes dénonçant le caractère raciste de la vidéo.Les internautes ont identifié des salariés de l’entreprise Le Slip français qui à son tour a réagi. Dans un communiqué, cette entreprise qui emploie 300 personnes en France a fermement condamné ces actes tout en indiquant que "les salariés concernés ont été convoqués et sanctionnés", sans donner plus de précisions sur les modalités de la sanction.