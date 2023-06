VIDEO. Snake ninja, le danseur martiniquais devenu icône du voguing

À travers le voguing, Snake s’est créé un monde, un personnage, un style vestimentaire. Il appartient à la communauté LGBTQ et souhaite que son parcours aide la jeune génération à assumer son orientation sexuelle. Il reste attaché à ses racines et s'inspire notamment du bèlè. Son portrait à découvrir dans ce nouvel épisode de la série "Outre-mer danse".

Mickael Narbonnais alias Snake ninja est un danseur, chorégraphe, vogueur et mannequin de 28 ans, originaire de la Martinique. Il fait partie de la communauté LGBTQ. Mickael a connu un passé "tumultueux" et des moments difficiles. À l'adolescence, la danse devient son parloir, son échappatoire et son refuge.

Une icône du voguing

C'est sur les réseaux sociaux que Snake découvre le voguing. Il se passionne alors pour cette danse. Apparu dans les années 70 parmi la communauté LGBTQ noire et latino américaine en réaction au racisme et aux discriminations, le voguing se caractérise par une succession de poses imitant celles des mannequins en pages du magazine Vogue.

Importée en France en 2000, survoltée, technique et codifiée, cette danse a inspiré la chanson Vogue de Madonna. Aujourd'hui, Snake est un danseur professionnel et se produit aux quatre coins du monde. Il considère que la pratique du voguing l'a rendu plus fort et lui a donné confiance en lui.

Attaché à ses racines

Les bases fondamentales de la danse de Snake reposent sur une matrice de la danse traditionnelle martiniquaise : le Bèlè. Cette danse est une histoire racontée par des gestes et des corps. Le bèlè comme le voguing exigent d'exister.

Tout est codifié dans le voguing comme dans le bèlè. Snake Ninja

Importance de la transmission

Lorsqu'il est de passage sur son île, Snake organise des stages pour valoriser et faire connaître le voguing. Selon lui, il n'y a pas assez de représentation LGBT en Martinique. En transmettant son art, il souhaite faire changer les mentalités et aider ceux qui ont du mal à vivre leur différence.

Je sens que j'ai beaucoup de choses à découvrir, sur moi, sur mon art et sur les autres. Je reste fier de ce que je suis devenu aujourd'hui. Soyez vous-même, on n'a qu'une vie ! Ne surtout pas oublier qui on est. Et ne changez pour personne ! Snake ninja

Snake ninja dansant le bèlè à la maison du bèlè de Sainte-Marie • ©Outre-mer la 1ère

Pour aller plus loin et découvrir d'autres talents ultramarins : Outre-mer danse mais aussi Outre-mer Street art et Ultra sons proposent des portraits de la nouvelle génération d'artistes de la culture urbaine.

