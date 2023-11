Violences conjugales : une aide financière pour les victimes à partir du 1ᵉʳ décembre

"C'est une réponse immédiate à des problèmes très concrets". La ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé a annoncé sur France Inter ce lundi 20 novembre la création d'une "aide d'urgence" pour les victimes de violences conjugales. En "moyenne de 600 euros", cette aide sera mise en place à partir du 1ᵉʳ décembre pour "garantir un départ réel du domicile" selon la ministre.

L'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales, que le Parlement avait votée dans le cadre d'une proposition de loi adoptée à l'unanimité le 16 janvier 2023, sera mise en place à partir du 1ᵉʳ décembre, a annoncé la ministre des Solidarités et des Familles lundi matin. Selon Aurore Bergé, l'allocation d'urgence sera versée par l'ensemble des Caisses d'Allocations Familiales (CAF) sous un délai de "maximum cinq jours". Une aide permettant de "garantir un départ réel" du domicile familial, selon la ministre.

"Concrètement, la victime n'a pas les moyens de partir"

Comme l'a annoncé Aurore Bergé ce matin, "une personne victime de violences conjugales va faire sept allers-retours entre le moment où elle prend la décision de vouloir partir et le moment où elle part".

Cette annonce entend faire face au problème majeur auquel sont confrontées les victimes : le manque de moyens pour s'éloigner du "mis en cause" qui s'avère être un conjoint ou un ex-conjoint dans 87 % des cas, selon les données de 2022 du ministère de l'Intérieur.

Le cabinet de la ministre précise à l'AFP que cette aide d'urgence sera "en moyenne de 600 euros", avec un minimum de 243 euros, un montant qui variera selon les ressources et le nombre d'enfants.

À partir du 1ᵉʳ décembre, une femme qui est victime de violences conjugales doit appeler sa CAF et aura accès dans les trois à cinq jours maximum à une aide de 600 € minimum [le ministère des Solidarités a ensuite précisé que 600€ était le montant moyen, et non minimum, comme l'a annoncé la ministre, NDLR]. Cela augmentera si elle a des enfants, pour qu'elle puisse partir avec les siens. (...) C'est une réponse immédiate à des problèmes concrets. Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles France Inter, le 20/11/2023

Au-delà d'une aide financière, la ministre entend mettre en place, à partir du 1ᵉʳ décembre 2023, un "accompagnement" pour chacune des victimes qui se déclarent à sa Caisse d'Allocation Familiale. La ministre ajoute que "l'ensemble des services de l'État seront à sa disposition pour garantir un départ réel et qu'elle ne retourne pas au domicile".

"Les femmes victimes de violences conjugales font en moyenne 7 allers retours avant de partir définitivement.



Dès le 1er décembre, partout en France, elles auront accès à une aide d'urgence délivrée par les CAF. Simple, rapide, pour être là au bon moment." pic.twitter.com/Ea8s6dhmZt — Aurore Bergé (@auroreberge) November 20, 2023



244.000 victimes de violences commises par leur partenaire

En 2022, 244.000 personnes ont été victimes de violences conjugales et 118 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon (treize dans les Outre-mer), c'est 15 % de plus que l'année précédente. Cette augmentation, liée au "contexte de libération de la parole" selon le Service statistique de la sécurité intérieure (SSMSI) toucherait particulièrement la Guyane et La Réunion, qui affichent les plus forts taux de victimes enregistrées.

En 2022, 244.000 personnes ont été victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. • ©Ministère de l'Intérieur

Pour faire face à toutes les formes de violence, se traduisant par des excès psychologiques, physiques, sexuelles, économiques, plusieurs numéros d'urgences sont mis à disposition comme le 3919, le service spécialisé dans les violences dans les violences faites aux femmes ou encore le 116 006 de l'association France Victimes. Pour plus d'informations, consulter le site du service public ici.