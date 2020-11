Violences policières : "En tant que femme noire, je suis blessée, triste, en colère" (Elisabeth Moreno, ministre déléguée)

La ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, réagit après les images des violences policières contre Michel, le producteur martiniquais. "La police n'est pas raciste, mais il y a des policiers racistes", dit-elle.

Outre-mer la 1ère •

Ces images sont indignes. En tant que citoyenne, je suis choquée. En tant que femme noire, je suis blessée, triste, en colère. Elisabeth Moreno

​​​​​​La police n'est pas raciste. Mais il y a des policiers racistes Elisabeth Moreno

Au lendemain de la révélation des images des violences policières perpétrées contre Michel , un producteur martiniquais, à Paris, Elisabeth Moreno, interviewée par Outre-mer la 1ère, ne cache pas son indignation et sa colère.La ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, estime que les policiers auteurs de ces faits "déshonorent leur métier".Regardez l'interview d'Elisabeth Moreno, réalisée par Nora Nonet et Jean-Yves Pautrat (Outre-mer la 1ère) :