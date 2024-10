Violences urbaines en Martinique : "ensemble, rebâtir !… la main tendue des entrepreneurs

Le 21 octobre dernier, l’association "Contact-Entreprises" a publié une tribune libre sur son site internet, dressant un bilan (provisoire) de deux mois de mobilisation contre la cherté du coût de la vie en Martinique.

Cet article est signé par Emmanuel de Reynal, ex-président de ce groupement d’entrepreneurs, écrivain et auteur régulier d’un blog.

Depuis des années, les acteurs économiques, conscients des difficultés de la population exposée à la réalité de la vie chère, prêchent leurs solutions dans le désert en appelant à la mobilisation de tous les maillons de la chaîne des prix. Il a fallu la pression externe d’un mouvement contestataire pour qu’enfin, État, collectivités, élus, et acteurs économiques s’assoient autour d’une table pour discuter. C’est dire notre impuissance à fonctionner collectivement par temps de paix (…). Si le RPPRAC a eu une vertu, c’est de mettre le doigt sur notre médiocrité collective, celle-là même qui nous écarte et qui nous divise, alors que nous serions si forts à nous entendre pour co construire notre avenir commun, État, élus et entreprises.