Vitiligo, on aura ta peau !

Le vitiligo est une maladie qui provoque une dépigmentation de la peau. Elle n’est pas grave mais est elle visible et entraîne des souffrances psychiques. Un premier traitement spécifique est disponible depuis fin janvier.

"T’es une vache !" c’est l’insulte qu’entendait régulièrement Winnie Harlow de la part de ses camarades d’école au Canada.

En fait, la mannequin d’origine jamaïcaine souffrait de vitiligo, cette maladie qui fait apparaître des taches blanches sur la peau. Elle touche 1% de la population et se déclare souvent avant l’âge de 20 ans.

D’où vient le vitiligo ?

Le vitiligo est une maladie auto-immune qui détruit les mélanocytes, les cellules de la peau qui ont pour fonction de colorer la peau. Dans 10% des cas, la maladie est d’origine génétique.

La dépigmentation apparaît en particulier sur le visage, les mains, les pieds, les articulations et les parties génitales. Dans sa forme la plus courante, que l’on appelle "forme généralisée", les tâches se développent de manière symétrique sur le corps, et on ne peut pas savoir à quel moment leur progression va s’arrêter.

Ces crises de dépigmentation peuvent être provoquées par un état de stress psychique. Plus concrètement, les zones touchées par la dépigmentation se développent aussi lorsqu’elles sont exposées à des frottements réguliers.

C’est grave ?

C’est une maladie de la peau qui n’est ni contagieuse, ni douloureuse. En revanche, elle peut créer des souffrances psychiques, car elle est visible.

Peut-on la soigner ?

Le vitiligo se soigne par des séances de photothérapie, qui favorise la stimulation des mélanocytes. Une exposition régulière au soleil permet également de repigmenter la peau.

Dans les cas les plus sévères, on peut avoir recours à de la chirurgie réparatrice.

Un nouveau traitement

Une nouvelle crème, l'Opzelura, a été approuvée par les autorités de santé le 31 janvier dernier. Le produit, réservé pour l'adulte et l’adolescent de plus de 12 ans, est le premier traitement spécifique du vitiligo.