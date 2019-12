Wallis et Futuna, premier territoire français à basculer en 2020

Décalage horaire oblige, Wallis et Futuna, dans le Pacifique, a 11 heures d'avance sur l'hexagone. En ce 31 décembre, à 13 heures à Paris, Wallis et Futuna basculera donc en 2020. La Polynésie, elle, passera en 2020 avec 11 heures de retard sur l'hexagone.

La Calédonie, La Réunion et Mayotte

Après l'hexagone

est géographiquement le territoire français le plus proche de la ligne du changement de date. L'archipel du Pacifique sera donc le premier à basculer en 2020. Lorsqu'il est 13 heures à Paris, il est en effet minuit à Wallis et Futuna. Les 11.500 habitants seront donc les premiers Français à célébrer la nouvelle année. Regardez les explications de Mirna Kilama, journaliste à Wallis et Futuna la 1ère :Avant l'hexagone, d'autres terres françaises basculeront en 2020. La(à 14h, heure de Paris), puis(21h, heure de Paris) et(22h, heure de Paris).Lorsque l'hexagone aura basculé en 2020, à minuit, d'autres coins de France n'auront pas encore franchi le cap de la nouvelle année.et laont quatre heures de retard sur le fuseau horaire de Paris. La, laetcomptent cinq heures de décalage.Enfin, lasera le dernier territoire tricolore à franchir le cap symbolique de la nouvelle année. Lorsqu'il sera minuit à Papeete, il sera déjà 11h du matin, le 1er janvier à Paris.