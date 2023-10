Affaire Alex Ursulet : accusé de viol, l'avocat martiniquais renvoyé devant la cour criminelle de Paris

Selon les informations d'Outre-mer la 1ère, la juge d'instruction en charge du dossier a décidé du renvoi d'Alex Ursulet devant la justice. L'avocat sera ainsi jugé pour viol par personne ayant abusé de son autorité sur une ancienne stagiaire, âgée de 20 ans au moment des faits présumés.

Tessa Grauman et Quentin Menu •

Outre-mer la 1ère a appris vendredi que la juge chargée d'instruire le dossier a ordonné le 11 octobre le renvoi d'Alex Ursulet devant la cour criminelle départementale de Paris. Il sera jugé pour viol par personne ayant abusé de son autorité.

Depuis 2021, l'avocat martiniquais, connu pour avoir défendu le tueur en série et violeur Guy Georges, est accusé d'avoir pénétré une jeune stagiaire âgée d'un peu plus de 20 ans avec ses doigts alors qu'ils étaient seuls dans son cabinet. Les faits se seraient déroulés en 2018. Juste après l'agression présumée, la jeune femme avait mis fin à son stage.

Ursulet dénonce un coup monté

Dans l'ordonnance de renvoi consultée par l'AFP, la juge d'instruction souligne que Me Ursulet, "conscient du pouvoir que lui confère sa fonction de maître de stage et sa réputation d'avocat pénaliste reconnu par ses pairs", a mis en place avec sa stagiaire "une relation alternant proximité, réprimandes et compliments", échangé des messages évoquant "la domination" et "s'est insinué dans (sa) vie intime".

"C'est un premier aboutissement pour ma cliente et l'issue logique d'une instruction extrêmement sérieuse. Elle doit maintenant se préparer pour ce procès et reste confiante", a réagi l'avocat de la plaignante auprès de l'AFP, Me Thibault Laforcade.

Mis en examen depuis novembre 2021, Alex Ursulet, qui a toujours clamé son innocence, est resté membre du barreau de Paris, la cour d'appel ayant décidé d'attendre la décision de justice concernant sa culpabilité dans cette affaire de viol pour se prononcer sur sa radiation. Le sexagénaire peut donc continuer d'exercer.

Au mois d'août, le parquet de Paris avait demandé le renvoi devant la justice de Maître Ursulet, considérant alors que les faits étaient "parfaitement caractérisés". Contacté par Outre-mer la 1ère à ce moment-là, Alex Ursulet dénonçait un coup monté des magistrats. "L’objet de cette démarche est surtout d’essayer de me déstabiliser et de me salir", affirmait-il.

La date du procès n'a pas encore été communiquée par la justice.