Angers : le fugitif réunionnais, soupçonné d'avoir tué deux personnes, interpellé par la police

En fuite depuis deux semaines, le Réunionnais était activement recherché par les autorités après le meurtre de deux personnes et l'agression d'une femme enceinte. Il a été arrêté à la mi-journée par la brigade anti-criminalité, a annoncé mardi 4 juillet le procureur d'Angers.

Quentin Menu avec AFP •

La cavale est terminée. Après la diffusion de sa photo et de son avis de recherche lundi soir, le Réunionnais soupçonné d'avoir assassiné deux personnes à Angers (Maine-et-Loire) et Chailland (Mayenne) entre le 22 juin et le 2 juillet a été interpellé mardi 4 juillet, peu avant 13 heures, a annoncé à l'AFP le procureur de la République Eric Bouillard.

Le suspect, présenté comme dangereux par les autorités, a été arrêté "en douceur" dans un immeuble en chantier à Avrillé, au nord-ouest d'Angers, par des hommes de la brigade anti-criminalité, a-t-il précisé. Il doit être placé en garde à vue.

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a salué son arrestation, remerciant les policiers et gendarmes mobilisés depuis plusieurs heures pour le retrouver. Depuis hier, les recherches s'étaient intensifiées à Angers et les communes au nord de la ville, où l'individu avait été aperçu.

Avant de se retrouver pris en chasse par les autorités, le quadragénaire était incarcéré à la prison d'Argentan, dans l'Orne. Il y a quelques jours, il avait obtenu la permission de sortir pour aller se procurer des documents administratifs, racontait France Bleu Mayenne. Le 20 juin, il prend alors un train, direction Angers. Sauf que sa permission se transforme vite en évasion. Et les pulsions meurtrières du Réunionnais ressurgissent.

Le 22 juin, à Angers, une femme de 40 ans est retrouvée morte dans son appartement. Selon Le Figaro, il s'agirait de l'ex-compagne d'un de ses codétenus. Une dizaine de jours plus tard, une autre mort suspecte vient chambouler les habitants de cette région à l'ouest de l'Hexagone : un ancien élu, Jean-Claude H., âgé de 72 ans, a été assassiné chez lui, à Chailland (Mayenne), le dimanche 2 juillet. Sa voiture a été volée. "C’est épouvantable ce qui vient de se passer. Absolument dramatique. D’une violence inouïe. Tout le monde est abattu, écœuré", réagit l'ancien maire du village, cité par nos confrères de Ouest-France. Et ce n'est pas tout. Le journal local indique que, quelques jours plus tôt, une femme enceinte s'est faite agresser dans ce même village. "On a une hypothèse que tous ces faits sont liés", indiquait Eric Bouillard lundi soir, lors d'une conférence de presse.