Athlétisme JO 2024 : le Martiniquais Wilfried Happio rate de peu sa qualification pour la finale du 400 m haies

Le hurdleur n'a pas réussi à se qualifier pour la course finale du 400 m haies aux Jeux Olympiques de Paris après une demi-finale très serrée, mercredi 7 août. Comme à Tokyo, il s'arrête aux portes de la finale.

Wilfried Happio repart des JO sans rancune. "Même à chaud, j'arrive à me dire que je l'ai fait avec la manière. Et j'ai pas de regret", a-t-il soufflé dans le micro de La 1ère. Mercredi 7 août, il a loupé d'un rien sa qualification pour la finale du 400 m haies, son épreuve fétiche. L'athlète martiniquais a terminé troisième de sa série, avec un chronomètre de 48"66. Son temps n'est pas suffisant pour qu'il soit retenu pour la suite de l'aventure olympique.

Champion de France du 400 m haies depuis 2019, le hurdleur reste invaincu à l'échelle nationale. Et, petit à petit, il se fait un nom sur les pistes d'athlétisme à l'international. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, Wilfried Happio avait déjà quitté la compétition aux portes de la finale. Depuis, il s'est dangereusement rapproché du podium aux championnats du monde d'Eugene en 2022, où il avait fini quatrième, juste derrière l'Américain Trevor Bassitt.

Sur le fil

Dès son entrée en piste au Stade de France pour les JO de Paris, lundi, Wilfried Happio, qui a appris qu'il était visé par une enquête pour violences conjugales juste avant le début des Jeux, s'était mis dans un rythme de demi-finale. En terminant troisième de sa série, avec un temps de 48"42, il se qualifiait facilement pour les demis, évitant les fatigantes épreuves de repêchage.

Mercredi soir, le Martiniquais s'est lancé contre des poids lourds de la course à obstacles. S'il voulait atteindre sa première finale olympique, il n'avait pas le choix que de talonner l'Américain Rai Benjamin (vice-champion olympique en titre) et le Jamaïcain Roshawn Clarke (troisième meilleur temps général lors du premier tour). Mais ils ont été plus rapides que lui et ont fini en tête avec un chrono de 47"85 pour le premier et 48"34 pour le deuxième.

Je pars rarement aussi vite. J'essaie de remonter le Jamaïcain jusqu'au dernier mètre. Il maintient la distance. (...) Je prie à la ligne d'arrivée pour qu'on soit dans des gros chronos pour que ça me fasse passer au temps [les deux meilleurs temps sont qualifiés pour la finale, NDLR]. Mais ça passe pas. Wilfried Happio, athlète engagé sur le 400 m haies

L'athlète, soutenu par le public français, a terminé sa course sur le fil avec un beau chronomètre de 48"66. Il rate donc de peu la finale du 400 m haies, où son camarade Clément Ducos sera le seul à représenter la France.