"C'est un échec total" : le député Jean-Victor Castor interpelle le gouvernement sur l'autonomie de la Guyane

Lors des questions au gouvernement ce 22 octobre, le député guyanais Jean-Victor Castor (GDR) a rappelé que ces prédécesseurs réclament depuis 62 ans une évolution statutaire de la Guyane pour plus d'autonomie. Le ministre des Outre-mer s'est engagé à recevoir bientôt les élus guyanais tout en expliquant que la modification institutionnelle n'est pas la seule réponse.

"SOS ici Guyane". Jean-Victor Castor, élu guyanais du groupe GDR (GDR Gauche démocrate et républicaine), invoque le souvenir de Justin Catayée, décédé dans un crash d'avion en 1962 en Guadeloupe. Pourquoi lui ? Car "c'était un député qui se battait pur l'évolution statutaire pour l'autonomie de la Guyane en 1962 et il se basait sur le discours du général de Gaulle qui disait qu'il était normal qu'un territoire aussi loin puisse être dirigé localement".

Evolution statutaire de la Guyane | "Toutes les politiques publiques menées depuis Paris sont des échecs !"@JVCastorGuyane (GDR) interpelle le Gvt : "Il n'est pas possible d'appliquer les lois et les normes d'Europe ou de France en Guyane !"

S'inscrivant dans sa lignée, Jean-Victor Castor interpelle alors directement le Premier ministre Michel Barnier qui lui avait parlé de Camopi dans les couloirs de l'Assemblée. "La commune de Camopi est dans le cœur du Parc national qui est censé protéger la forêt. Les orpailleurs illégaux occupent la Guyane depuis plus de 40 ans en extrayant pratiquement 10 tonnes d'or c’est-à-dire quasiment l'équivalent du budget de la collectivité territoriale de Guyane", s'insurge-t-il.

Une situation alarmante due à la centralisation des pouvoirs, d'après le député, alors que "tous les rapports du Sénat, de l'Assemblée nationale arrivent aux mêmes conclusions : il n'est pas possible d'appliquer les lois et les normes d'Europe ou de France en Guyane".

C'est un échec total ! Toutes les politiques publiques menées depuis Paris sont des échecs. Jean-Victor Castor

Rappelant que tous les élus guyanais ont voté "pour une autonomie", il a donc demandé au nouveau gouvernement de Michel Barnier : "Qu'allez-vous faire ?"

"On attend ce rapport avec impatience"

Saluant la "passion" et l'"engagement" de Jean-Victor Castor pour son territoire, François-Noël Buffet a rappelé que l'attitude du gouvernement "n'est pas fermée aux évolutions institutionnelles" des territoires ultramarins et qu'il souhaite "le dialogue et la consultation la plus large possible".

Le ministre des Outre-mer a cependant nuancé les propos de l'élu en affirmant que la modification institutionnelle est un élément à prendre en compte mais "n'est pas la seule réponse à la problématique" des territoires ultramarins.

Il ne faut pas en faire le principe essentiel de toute amélioration des situations de l'ensemble de nos territoires ultramarins. François-Noël Buffet

François-Noël Buffet s'est cependant engagé à recevoir "prochainement" au ministère des Outre-mer "l'ensemble des parlementaires et élus guyanais pour travailler" avec eux. Il a également expliqué qu'il attendait "le rapport des deux personnalités qui ont été mandatées par le président de la République" pour proposer des pistes de réformes institutionnelles Outre-mer.

"On attend ce rapport avec impatience, temporise le ministre. Nous en tiendrons compte et à partir de ce moment-là, nous engagerons la discussion avec vous pour l'avenir de la Guyane mais aussi des autres territoires ultramarins.